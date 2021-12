Tra le calzature più in voga durante il periodo invernale troviamo gli anfibi. Questi stivali nati nell’ambito militare si sono diffusi rapidamente anche nello street style a tutte le latitudini.

Non è raro vedere la moda stravolgere le classiche regole di abbinamento. Si parte dal cappotto con la tuta da ginnastica che sdogana definitivamente l’idea di utilizzo del capo sportivo solamente in palestra. Oltre a questo anche le sneakers si sono trasformate da scarpe sportive a scarpe da tutti i giorni.

Ma non sono le uniche tendenze che vanno a modificare l’ideale classico del bello nella moda. Sono proprio gli anfibi a far crollare un altro dogma, quello del vestito elegante con scarpe eleganti.

Infatti per quanto comodi gli anfibi non si possono definire scarpe eleganti eppure sono riusciti a conquistare le it girl di tutto il globo.

Sono perfetti indossati a qualsiasi età e possono tranquillamente essere indossati anche con abiti eleganti.

Basta stivali e tacchi ecco come abbinare gonne e vestiti durante le festività in questo modo che sta spopolando

La prima volta che si tenterà di indossare gli anfibi con un abito elegante, probabilmente, ci si sentirà a disagio. In modo particolare se non si è abituati a questa tipologia di calzatura molto maschile e poco romantica.

Degli anfibi neri saranno perfetti per accompagnare un semplice vestito nero con i collant o senza a seconda dell’occasione.

Si tratta, in questo caso, di un abbinamento abbastanza semplice da portare. Ma i combat boots possono essere abbinati anche in modo diverso con una gonna in pizzo o con un vestito bon ton.

Il colore non deve essere per forza nero, ottimi tutti i colori compresi il bianco e il rosa.

Si cercherà di giocare sul contrasto tra la delicatezza dell’abito e l’aggressività della calzatura. Un modo come un altro per stupire tutti con la propria audacia.

Se si ama la trasgressione, poi, si potranno abbinare a un vestito in pelle o con stampa leopardata.

Saranno perfetti indossati anche durante le festività natalizie con abitini o vestiti lunghi. Quindi basta stivali e tacchi ecco come abbinare gonne e vestiti durante le festività in questo modo che sta spopolando.

Consigli

Quando si indossano gli anfibi con i vestiti sarà bene cercare di fare più attenzione al modello scelto e al modo di legarli.

Infatti per le persone basse si sconsiglia l’acquisto di anfibi molto alti, meglio preferire quelli alla caviglia. La situazione sarà opposta nel caso di una persona molto alta, in questo caso quelli alla caviglia penalizzeranno.

Inoltre, gli anfibi non dovranno essere allacciati troppo stretti ma lasciati abbondanti sulla caviglia o sulla gamba.