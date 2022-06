Ci sono ma è come non ci fossero. Perché, su loro decisione, i duchi di Sussex non sono membri della Royal Family. Non a caso vivono negli States. L’apparizione della Sovrana al balcone di Buckingham Palace, in occasione delle celebrazioni per i 70 anni di regno di Elisabetta, è certamente singolare. Manca uno dei due nipoti e ce l’aspettavamo. E poi il piccolo Louis dà chiari segni d’insofferenza verso tutto quanto prevede il bon ton reale. Certo, è un bambino e la spontaneità è nelle corde. Ma proprio così pare deridere e mandare in tilt tutta la formalità che si conviene. Che ci sia un po’ del sangue di Lady D nelle sue vene è probabile. Così come ci viene spontaneo l’accostamento tra Louis, lo zio Harry e la nonna Diana, di cui forse nemmeno gli parlano molto.

La coppia ribelle

Harry e Meghan sul celebre balcone non appaiono e conoscono bene il motivo. Non possono perché far parte della famiglia reale ha i suoi onori e i suoi oneri. Ed Harry il ribelle rinuncia con grande serenità ad entrambi. La coppia però è all’interno, nel di qua del balcone. A testimoniare comunque la vicinanza alla nonnina durante la sontuosa festività. Chiacchierano con il duca di Kent, cugino della Regina, e con i bambini dal sangue blu. È questo il dietro le quinte per Harry e Meghan che uno scaltro reporter londinese riesce a cogliere con uno zoom di alto livello tecnologico.

Dietro le quinte per Harry e Meghan al Giubileo di Platino con tanto di bizze del piccolo Louis

Il giovane Harry ad ogni modo pare aver un buon rapporto con la Sovrana d’Inghilterra. Infatti, lo scorso aprile le ha fatto visita con una tappa durante il viaggio all’Aia per gli Invictus Games. Si tratta di un evento internazionale di sport per militari, uomini e donne, feriti. Il fondatore è proprio il duca Harry, che anche in questo somiglia alla tanto cara mamma Diana Spencer. Di particolare sensibilità verso le categorie deboli.

I rapporti in famiglia

Intanto, secondo indiscrezioni, per volere della Regina Elisabetta, i due fratelli Harry e William sarebbero in pace. Negli ultimi tempi pare i due si scrivano spesso utilizzando i social, anche se le rispettive consorti non sembra si parlino ancora. Però nonna Elisabetta in più occasioni palesa il desiderio di vedere la pace in famiglia e chissà che non si impegnino per vederla felice. Intanto ieri il dietro le quinte per Harry e Meghan è da considerarsi una buona notizia. Perché comunque, a riflettori spenti, partecipano alla festa reale.

Lettura consigliata

Buone notizie per la Regina Elisabetta II che festeggia 96 anni, intanto con il nipote Harry potrebbero esserci novità