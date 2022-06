In moltissimi di noi stanno già sognando il mare e le vacanze estive. Dopo mesi di sacrifici, finalmente possiamo concederci ferie e relax in una spiaggia da sogno. Oltre all’entusiasmo, potremmo però avere qualche perplessità su quale modello di costume scegliere. Il mercato ci offre ampia scelta di forme, colori, materiali e stili. Non tutti i modelli valorizzano il nostro corpo e la nostra bellezza naturale, ma oggi vogliamo parlare di quali colori e fantasie scegliere. Sia intero, bikini, tankini o più classico, il costume da bagno va scelto con molta attenzione. Quindi, non solo nero e rosso, ma sono questi i colori da preferire per slanciare la figura e affinare i fianchi.

L’importanza della giusta tonalità

Quando scegliamo un abito è fondamentale avere in mente quale forma e taglio valorizzi la nostra figura. Negli ultimi anni si è imposta anche l’importanza dei colori, quali scegliere e quali evitare per esaltarci. Grazie all’armocromia sempre più persone sono consapevoli di quali siano le sfumature e il colore da preferire. Dovremo tenere a mente queste regole anche quando acquistiamo un costume da bagno, in modo che sia un modello davvero adatto a noi.

Se amiamo lo stile classico è possibile che tendiamo a preferire nero e rosso, ma anche bianco e blu a tinta unita. Se vogliamo attirare di meno l’attenzione sul nostro corpo possiamo scegliere sfumature meno intense del nero come il grigio antracite. Per creare meno contrasto con il colore della nostra pelle possiamo anche scegliere un beige o un corallo, per un effetto pastello raffinato ma sobrio.

La tinta unita, però, non è il massimo se vogliamo mascherare dei piccoli difetti fisici. Per farlo possiamo scegliere delle fantasie che sfinino la figura.

Non solo nero e rosso, sono questi i colori dei costumi da bagno da scegliere per sembrare più snelle ed in forma

Possiamo per esempio indossare una fantasia a righe, rigorosamente verticali. Le righe verticali slanciano e smagriscono molto più del nero. La potente illusione ottica ci farà sembrare più longilinee e alte. Non dovremo che sbizzarrirci con le fantasie, potremo sperimentare con tutti i tipi di righe, da quelle più sottili a quelle più spesse. Potremo poi cingere i fianchi con uno splendido pareo estivo e saremo eleganti, raffinate e più snelle nel giro di pochi secondi.

