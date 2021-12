La stagione rigida è forse quella più penalizzante a livello di moda. Infatti il freddo spesso porta molti di noi a “vestirsi a cipolla” infagottandoci con strati e strati di tessuti pesanti. Questa mossa, oltre ad ingrossarci, può però darci un’apparenza più goffa. Lo stesso vale gli accessori usati per coprirsi le orecchie o le mani che spesso risultano totalmente fuori luogo. Per questo abbiamo già detto basta a cappelli e sciarpe, ecco come tenersi al caldo con stile con questo accessorio che sta spopolando. Oggi faremo lo stesso, parlando però di un oggetto irrinunciabile per rendere un look più completo. Infatti oltre a guanti e cappellini, ecco l’accessorio invernale che non tutti hanno e che trasforma un look semplice in uno originale e ricercato. Vediamo insieme di che cosa si tratta.

Come scegliere una borsa più adatta ad accompagnare il nostro corpo

Stiamo parlando di un accessorio indispensabile per tutte le donne: la borsa.

Anche questa però non va scelta a caso. Deve infatti adattarsi al tipo di fisicità di chi la porta. Sarebbe controproducente per una corporatura “petite” indossare una maxi-borsa. Lo stesso vale per il contrario: chi ha un fisico statuario dovrebbe evitare le borsette mini o le tracolle troppo sottili.

In entrambi i casi si rischierebbe di penalizzare la propria figura, rimpicciolendola ulteriormente o allargandola troppo.

Lo stesso vale per i cerchietti. Ad esempio questo accessorio principesco e sognante è perfetto da sfoggiare nei giorni di festa e a Capodanno. Questa tipologia di fascia per capelli, infatti, dona di più alle ragazze di una certa statura.

Oltre a guanti e cappellini, ecco l’accessorio invernale che non tutti hanno e che trasforma un look semplice in uno originale e ricercato

Passiamo però al focus dell’articolo: la borsa in eco pelliccia. Questa si trova in vari formati. Consigliamo quindi di scegliere il modello seguendo i consigli che abbiamo fornito sopra.

Vale la pena averne una nell’armadio perché, essendo un pezzo molto particolare, può aiutare a dare carattere a alcuni outfit molto semplici.

Ad esempio, è perfetta su un “color total black”, ovvero su un look che presenta un solo colore per spezzare questa uniformità. Essendo poi fatta di pelliccia finta può aiutare a tenere al caldo le mani o a riscaldare il punto del nostro corpo a cui si appoggia.

