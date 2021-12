Le festività natalizie stanno arrivando e molti di noi si stanno chiedendo come passare l’ultimo giorno di dicembre. Le restrizioni ad ora non promettono bene, ma se si rimane in Italia potrebbe essere sempre possibile organizzare una festa. Per questo oggi diamo un consiglio su come vestirsi con grinta e personalità. Infatti possiamo dire basta a cappelli e sciarpe, ecco come tenersi al caldo con stile con questo accessorio che sta spopolando. Allo stesso modo, però, non dobbiamo rinunciare ad avere un look particolare anche dentro casa. Infatti questo accessorio principesco e sognante è perfetto da sfoggiare nei giorni di festa e a Capodanno. Vediamo insieme di cosa si tratta e perché dovremmo possederne almeno uno.

Stiamo parlando del cerchietto, nello specifico della varietà bombata. Questa infatti si presenta molto più spessa di quella che tutti noi siamo abituati a vedere e ha riscosso molto successo soprattutto negli ultimi anni. Infatti, il suo volume lo fa quasi sembrare una tiara. È poi un accessorio abbastanza versatile, ma dona di più a chi possiede certe caratteristiche. Ad esempio sta bene alle persone che hanno i capelli lunghi e una statura media, anche se è meglio essere sopra il metro e settanta. Al contrario, chi ha una corporatura più “petite” finisce per essere penalizzata da un accessorio così importante. Su un taglio corto, infine, potrebbe andare a rendere otticamente il nostro capo più grosso e “carico”.

I vari modi per abbinarlo con gusto e stile

Questo meraviglioso cerchietto può essere portato in vari modi. È molto chic sia sulla chioma sciolta che su acconciature raccolte. L’importante è che queste ultime non siano troppo alte e non vadano a creare una massa sopra alla testa. È perfetto quindi uno chignon basso e morbido che ci farà sembrare veramente delle principesse. Per quanto riguarda il colore, essendo vicino al viso, suggeriamo di sceglierne uno che ci valorizzi. Per scoprirlo basta affidarsi agli esperti in materia: ecco come far risplendere il viso con l’armocromia. Invece ci si può sbizzarrire con gli abbinamenti. Può rappresentare infatti una nota di colore su un total black oppure riprendere una delle sfumature già presenti all’interno del nostro outfit. Esistono poi anche delle varianti con fantasie animalier e brillantini che sicuramente non ci faranno passare inosservate.

