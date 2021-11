Molte donne odiano l’arrivo dell’inverno. Alcune infatti patiscono particolarmente il freddo, ma, nonostante ciò, non vogliono rinunciare a vestirsi bene. Per questo rischiano l’ipotermia con giubbottini leggeri e con calze poco coprenti anche a novembre e dicembre. Lo stesso vale per i cappotti: uno degli effetti più temuti è quello del cosiddetto “omino Michelin” che fa sembrare goffe e imbacuccate. Questo si applica anche alla scelta di accessori e di sciarpe che possono rischiare di rubare la scena, facendo sembrare le più bassine dei manichini carichi di tessuto. Per questo oggi forniamo una soluzione fashion da mettere subito in pratica, unendo il pratico al dilettevole. Dunque, come dire basta a cappelli e sciarpe, ecco come tenersi al caldo con stile con questo accessorio che sta spopolando. Vediamo insieme di che cosa si tratta e perché dovremmo assolutamente sfoggiarlo.

Stiamo parlando del paraorecchie. Questi, infatti, sono molto graziosi e donano soprattutto alle ragazze più giovani e sbarazzine. Sono però molto utili quando si tengono i capelli legati, esponendo la parte posteriore del collo e della nuca alle temperature rigide. Si possono però usare anche quando si tiene la chioma sciolta. La loro consistenza morbida ci permetterà di avere le orecchie al caldo, evitare possibili dolori e anche ad ottenere una piacevole sensazione sulla nostra pelle. Inoltre, ci si può veramente sbizzarrire con dimensioni e colori, abbinandoli ai nostri outfit. Se si volesse lasciare da parte questo accessorio perché lo si considera troppo infantile si può sempre optare per una fascia in lana che copra anche le orecchie.

Come scegliere l’accessorio più adatto alla nostra fisionomia

La fascia in generale è indicata a tutte, ma soprattutto a chi desidera attirare l’attenzione sulla parte alta del viso, evidenziando la parte degli occhi e degli zigomi. In questo modo si contribuisce a distogliere lo sguardo da un mento troppo pronunciato. Se invece si opta proprio per gli earmuffs (paraorecchie) è necessario evitarli solo nel caso in cui si abbia un viso paffuto e tondeggiante. Infatti, accostare questi due elementi circolari potrebbe svalutare questa forma del viso, appesantendola e rendendola più naif. È meglio invece cercare di sfinarla con elementi più duri che aiutino a verticalizzarla. Allo stesso modo è preferibile avere i capelli almeno di media lunghezza.

