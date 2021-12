Puntuale da copione, a dicembre sale negli italiani la “febbre da lotteria”, ovvero l’appuntamento con la dea bendata del 6 gennaio 2022. Si tratta di una ghiotta occasione per provare a vincere uno dei tanti premi in palio. Oltre al ricco primo premio, infatti, ci sono quelli delle altre categorie e anche premi giornalieri che non sono niente male.

Vediamo quindi come giocare, anticipando che basta investire 5 euro per provare a vincere premi giornalieri più 5 milioni di euro finali. Infine ricordiamo che entro il prossimo 31 dicembre questi titolari di libretto postale potrebbero vincere una e-bike del valore di 1.099 euro.

Quanto costano i biglietti?

La lotteria Italia 2021 è iniziata lo scorso 20 settembre 2021 e si concluderà il prossimo 6 gennaio 2022. È abbinata alla trasmissione televisiva “Soliti Ignoti – Il Ritorno”, in onda sulla TV di Stato.

Per giocare basta “investire” 5 euro nella fortuna comprando un ticket del tipo cartaceo, classico, oppure online, dematerializzato.

Ai ticket cartacei è allegato un tagliando che permette di partecipare ai premi giornalieri. Nell’area del tagliando ricoperta di vernice rimovibile, infatti, è celato il codice a 10 cifre che permette di giocare. Questo è presente anche nei ticket online, nell’apposita area.

In merito ai biglietti digitali

Sarà possibile acquistare i biglietti digitali fino al prossimo 3 gennaio, tramite l’apposita area dedicata presente sul portale della lotteria.

Parimenti si può acquistarli nell’area dedicata, presente sui siti web dei punti vendita online autorizzati alla distribuzione dei biglietti. Per il loro acquisto occorre essere titolari di un conto gioco presso uno dei punti vendita online autorizzati.

Quanto si vince alla lotteria Italia oltre i 6 milioni di euro finali?

I premi appartenenti alla prima categoria sono 5, e come si sa, al primo premio andranno in palio 5 milioni di euro.

Quanto all’importo degli altri 4 ticket di prima categoria, nonché il numero e l’importo degli altri premi delle altre categorie, bisognerà attendere. Il riparto delle risorse, infatti, sarà determinato dal Comitato dei giochi al termine della vendita dei biglietti e in base al ricavato degli stessi.

Infine, per sapere come si riscuote il premio vinto all’estrazione finale della lotteria Italia rimandiamo al seguente articolo.

Basta investire 5 euro per provare a vincere premi giornalieri più 5 milioni di euro finali

La lotteria prevede l’erogazione di premi giornalieri. Nel biglietto cartaceo le istruzioni per giocare sono riportate nella parte destra del ticket.

Questi premi vengono comunicati dall’11 ottobre al 10 dicembre e dal 20 al 24 dicembre durante la citata trasmissione televisiva.

Anche in questo caso la partecipazione è semplice. Se il ticket è del tipo cartaceo, basterà grattare sull’area “Gratta qui” e scoprire il codice di 10 cifre. Nel caso del ticket online il codice viene visualizzato all’atto stesso dell’acquisto. Poi bisognerà telefonare ai 2 recapiti indicati nel regolamento del gioco e digitare il codice oppure inviarlo tramite SMS. Inoltre è possibile anche registrare il codice sul portale del gioco, attraverso l’apposita sezione.

Ogni ticket consente una sola chiamata, un solo SMS o una sola registrazione al sito, e consente di partecipare all’assegnazione dei premi. In merito ai premi, dall’11 ottobre al 10 dicembre, si può vincere un premio giornaliero di 10mila euro. Solo per il periodo dal 20 al 24 dicembre il premio raddoppia a 20mila euro.

Approfondimento

2 euro per vincere una casa gratis da 300.000 euro e 200.000 euro in denaro subito.