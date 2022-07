La bella stagione rappresenta per molti il periodo adatto per dedicare maggiore attenzione alle proprie coltivazioni nel giardino e nell’orto. In particolare per quest’ultimo, la calda stagione estiva è quella indicata per la coltivazione di tanti deliziosi ortaggi, su tutti il pomodoro.

Per una buona produzione del pomodoro è necessario seguire alcune accortezze di base che comprendono la scelta giusta del terreno, la concimazione e l’irrigazione.

Tuttavia, oltre a concime e fertilizzante e la giusta quantità d’acqua, pochi sanno che piantare vicino ai pomodori alcune piante potrebbe rivelarsi un autentico disastro.

Cosa consociare

Prima di parlare di quello che potrebbe nuocere e rovinare la crescita del pomodoro, vediamo cosa invece sarebbe opportuno affiancare a quest’ortaggio. Questa pratica viene definita consociazione, ed è un’usanza tra le più antiche in agricoltura. In sostanza si tratta di mettere nello stesso terreno piante che traggono vantaggio reciprocamente l’una dall’altra. Nel caso specifico, per far crescere in salute i pomodori potrebbe essere una buona idea quella di affiancarli alle piante aromatiche. Le sostanze rilasciate dal basilico non solo migliorerebbero il gusto del pomodoro, ma gli oli essenziali sono in grado di tenere lontani gli insetti e parassiti. Stessa funzione viene svolta dal sedano che nutrendosi degli essudati radicali prodotti dal pomodoro, ricambiano eliminando micro organismi aggressivi. Infine, anche piantare vicino ai pomodori cipolle e aglio ne migliorerebbe sapore e produzione.

Oltre a concime e fertilizzante per avere pomodori grossi non dobbiamo piantarli vicino a questi piante e ortaggi

Se però alcune piante sono consigliate per aumentare la produzione e la qualità dei pomodori, altre piante sono fortemente sconsigliate. Il pomodoro è una pianta caratterizzata dall’esigenza di acqua e nutrimento, in particolare l’azoto. Diventa, allora, indispensabile tenerli alla larga da coltivazioni che potrebbero sottrarre questo prezioso minerale. Se vogliamo far crescere in salute la pianta dovremo evitare di metterle accanto alle cucurbitacee, piante altrettanto esigenti. Per cucurbitacee si intendono in particolare melanzane e zucchine, piante altrettanto esigenti e golose di acqua e azoto. Piantare questi vegetali vicino al pomodoro potrebbe creare conflitto tra coltivazioni dando come risultato una magra coltura di frutti poco saporiti.

Seguendo questa accortezza miglioreremo senz’altro la produzione dell’ortaggio. Infine, ricordiamo che per aumentare la produzione e migliorare il gusto, durante la fase di coltivazione basta aggiungere un cucchiaio di un comune alimento sulle radici.

