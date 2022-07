Aspettiamo i dati di luglio sulle presenze turistiche nelle nostre città di mare, ma se il trend sarà quello di giugno, prepariamoci a un successo. Stando infatti a quanto emerge dalle associazioni di categoria, saremmo tornati a un boom di presenze pre-Pandemia. E, chi si è messo in viaggio proprio in queste settimane, potrebbe essere stato testimone delle lunghe code in autostrada per raggiungere le mete delle varie riviere. Nonostante l’invito alle cosiddette “partenze intelligenti”, la voglia di vacanza è talmente tanta, che molti si mettono in macchina a qualsiasi ora del giorno.

Se non abbiamo ancora fatto le ferie estive, o vogliamo allungare con qualche fine settimana, ecco la meta che potrebbe fare per noi. Ideale soprattutto per le famiglie e facilmente raggiungibile in autostrada, ma anche in superstrada. Non è lontana da Bologna, ma nemmeno da Milano e potrebbe rivelarsi una piccola e piacevole sorpresa. Similmente a un’altra location gettonatissima dal fascino sempre vivo.

Premiata tra le nuove entrate delle Bandiere Blu

La Romagna non è solo Rimini e Riccione o Cervia e Milano Marittima, ma anche questa piccola perla dell’Adriatico. San Mauro Mare, frazione del Comune di San Mauro Pascoli, in provincia di Ravenna è un piccolo ma speciale paesino della Riviera adriatica. Posto subito dopo i lidi ravennati e prima delle mete romagnole più conosciute, offre al turista tante belle offerte. Lontani dal caos delle mete più gettonate, i turisti che scelgono San Mauro Mare non rimarranno comunque delusi. Il mare tipico della Romagna, con spiagge abbastanza grandi e scogli in mezzo al mare, premiato quest’anno tra le new entry della Bandiera Blu. Una bella soddisfazione per questa località, che fa dell’ospitalità e della buona cucina due dei suoi cavalli di battaglia.

La Romagna non è solo Rimini ma anche questa perla fatta di relax e mare pulito

Hotel lungo il mare e nelle prime vie dell’entroterra, ma anche appartamenti, camping e affittacamere per chi vuole decidere di fare qualche giorno di vacanza a San Mauro Mare. Al confine poi con Gatteo a Mare, altra località davvero speciale per le famiglie, c’è un luogo storico che ha segnato la storia dell’Italia antica. Qui, infatti, presente un suo busto, Giulio Cesare avrebbe passato il fiume Rubicone, entrando nel territorio di Roma col suo fido esercito. Proprio qui, sarebbe stata lanciata la sfida ai senatori, con la famosissima frase: “il dado è tratto”. Oltre alla storia che si unisce alla leggenda, San Mauro Mare è davvero speciale anche come punto di partenza per raggiungere e visitare tutte le altre località della Romagna. Senza contare un’eventuale passaggio nella splendida San Marino.

