Nella gestione quotidiana della casa, non c’è nulla di meglio che imparare un nuovo trucco per pulire e tenere tutto in ordine. L’importante è che sia tanto facile quanto efficace. Solitamente molti di noi, volendo utilizzare prodotti naturali, impiegano per la pulizia della casa il bicarbonato e l’aceto, separati o insieme, e per diversi scopi. L’aceto, per esempio, è ottimo per creare in casa detergenti eco-friendly per la pulizia quotidiana di pavimenti e stoviglie. Così come il bicarbonato di sodio è perfetto per ottenere sanitari bianchi e brillanti, come nuovi. È vero anche, però, che a volte alcune incrostazioni sono particolarmente difficili e il risultato non sempre soddisfacente. Può anche capitare di non avere bicarbonato in casa. Come possiamo fare allora?

Oltre a bicarbonato e aceto, per pulire perfettamente il water ecco il trucco facile che abbiamo in casa

Un trucco molto efficace per pulire il bagno è l’utilizzo della pastiglia per la lavastoviglie. Ci sono due modi diversi per impiegare queste pastiglie che tutti abbiamo in casa.

Per la pulizia quotidiana possiamo prendere una normale pastiglia per lavastoviglie e lasciarla sciogliere nel water. Trascorse un paio di ore, puliamo tutta la superficie interna del water aiutandoci con lo scopino e tiriamo l’acqua.

In caso di macchie ostinate, invece, dovute alle incrostazioni di acqua dura, possiamo utilizzare le pastiglie per la lavastoviglie in un altro modo. Dopo aver indossato dei guanti, inumidiamo la parte interna del water e iniziamo a strofinare dove vediamo le macchie. In pochissimo tempo, dovremmo vederle scomparire.

Perché le pastiglie della lavastoviglie funzionano?

Le pastiglie per lavastoviglie hanno lo scopo di dissolvere, durante il lavaggio, le macchie di acqua dura dalle stoviglie. Quindi risultano essere la soluzione perfetta anche per pulire i servizi igienici.

In realtà potremmo usare queste pastiglie anche per altri lavori di pulizia in casa. Per esempio, potremmo usare lo stesso metodo adottato per pulire le macchie del water per pulire la doccia. Le pastiglie sono ottime per eliminare i residui di sapone, di calcare o altre macchie, donando alla doccia un aspetto pulito e brillante. Potremmo pensare di utilizzarle anche per la pulizia del forno per eliminare grasso e sporco ostinati. Insomma, in pochi centimetri di prodotto, tante risorse e soluzioni per la casa.

Oltre a bicarbonato e aceto per pulire perfettamente e in profondità il water, quindi, ecco il trucco facile che abbiamo sicuramente in casa.

