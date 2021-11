Le verdure sono un paradosso culinario difficile da risolvere. Sono benefiche e ricche di nutrienti indispensabili per la salute, ma a molti proprio non vanno giù a tavola.

Per questo, spesso non se ne fa un consumo adeguato, nonostante i molti vantaggi che apportano. Eppure, esistono diversi modi, o meglio, diverse ricette per farsi andare a genio questa tipologia di alimenti. Basterà provare con delle squisite zuppe fumanti che scaldano il palato e cambieremo subito idea.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Tra i prodotti dell’orto tipici di questo periodo ci sono anche i carciofi. Il loro sapore, preso così com’è, potrebbe non piacere, soprattutto ai nostri figli.

Ma per nostra fortuna esiste una ricetta creata ad hoc per gustare questa straordinaria verdura senza sprecare quello che c’è nel piatto. Nessuno scarterà più i carciofi quando scoprirà questo piatto cremoso e succulento consigliatissimo, parola di mamma.

Appuntiamoci queste idee sfiziose e salutari

Anche chi non ama particolarmente le verdure, potrebbe farsele piacere con alcuni consigli culinari davvero efficaci. Per esempio, chi non cucina i broccoli così non sa che si perde una miniera di gusto e vitamina C.

Già coi carciofi, invece, avevamo svelato come preparare una vellutata cremosa da leccarsi i baffi. E infine, perché non cucinare così questo ortaggio delizioso per una cena da ricordare?

Mostrati questi spunti deliziosi, è ora il momento di concentrarci sulla nostra squisita ricetta a base di carciofi. Sarà un piatto da intenditori semplice e veloce che ci farà vedere da un’altra prospettiva questa deliziosa verdura.

Nessuno scarterà più i carciofi quando scoprirà questo piatto cremoso e succulento consigliatissimo

Il nostro intento è quello di realizzare un risotto con pancetta e carciofi denso e croccante. Ecco gli ingredienti per 4 persone:

320 gr di riso;

3-4 carciofi;

80 gr di pancetta tesa;

1 litro di brodo vegetale;

30 gr di burro;

30 gr di parmigiano;

1 bicchiere di vino bianco;

olio e sale q.b.

Laviamo e puliamo i carciofi, togliendo foglie esterne e gambi. Lasciamo il corpo in ammollo in una bacinella con acqua e limone. Intanto, tagliamo a fettine sottili la pancetta e la rosoliamo in una padella con un goccio di olio.

Aggiungiamo anche il riso e lo facciamo tostare per 2 minuti. Quindi, sfumiamo col vino bianco e quando sarà evaporato aggiungiamo poco alla volta il brodo caldo.

Mentre cuociamo tutto per circa 20 minuti, scaldiamo in un’altra padella un filo di olio e i carciofi a pezzi. Saliamo leggermente, poi sfumiamo con il vino e lasciamo evaporare. Facciamo cuocere per 5 minuti mettendo il coperchio.

Per finire, versiamo i carciofi insieme al risotto ben cotto e mantechiamo a fuoco spento con olio, burro e parmigiano grattugiato. Amalgamiamo bene il tutto e serviamo il risotto bello caldo.