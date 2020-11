Le fette biscottate rappresentano generalmente la scelta per una colazione salutare, nutriente e l’alternativa meno calorica al pane. Mentre, assumendole con la marmellata nel primo pasto della giornata, ci garantiamo fibre ed energia, sostituendole al pane, teniamo d’occhio anche la linea. Occorre però fare una precisazione importante: ok alle fette biscottate per dimagrire ma quante bisogna mangiare per non ingrassare. A questa domanda, rispondono oggi, gli Esperti della nostra Redazione.

Fette contro pane

Se idealmente mettessimo su un ring fette biscottate contro pane, la differenza, a dispetto del pensiero di molti, non sarebbe poi così grande. Se intendiamo invece ridurre drasticamente l’apporto calorico, dobbiamo allora concentrarci sulle fette integrali, su quelle cereali, su quelle al malto o alla quinoa. A questo punto però, lo stesso discorso possiamo farlo per il pane, ricercando le stesse tipologie con più fibre e meno zuccheri. Non dimentichiamo che le fette biscottate normali contengono alle volte più calorie e più zuccheri di alcuni tipi di pane. 100 grammi di fette comportano circa 400 kcal. Poco meno caloriche quelle integrali, circa a 380 kcal. per etto di prodotto.

La misura giusta

Dato quindi che ogni fetta biscottata, sulla quale spalmiamo della marmellata, arriva a contare fino a 60 kcal., va da sé che non bisogna esagerare per non ottenere l’effetto contrario. Quindi, ok alle fette biscottate per dimagrire ma quante bisogna mangiarne per non ingrassare e la risposta è stupefacente: due. I nutrizionisti, infatti consigliano di non superare le due fette biscottate a colazione, soprattutto se a queste aggiungiamo il caffè con un po’ di zucchero. D’altronde le fette biscottate rappresentano un alimento assai nutriente e in grado di saziare. La colazione ideale che apporti energie, senza dimenticare la dieta, dovrebbe integrare uno yogurt magro alle nostre fette e un bicchiere di latte di soia. Possono rappresentare anche un ottimo spuntino e una salutare merenda, a patto di non esagerare con la marmellata. Usando magari quella light o quella fatta in casa con pochi conservanti.

