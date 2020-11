Può sembrare un paradosso, ma tre dei cibi più economici in assoluto, sono anche tra i migliori per donare lucentezza e morbidezza alla nostra pelle. Cipolle, patate e fagioli ecco i tre alimenti poveri che arricchiscono la nostra pelle e che nella storia hanno rappresentato il piatto base di molte famiglie. In molti sanno infatti che, durante e dopo le guerre, questa triade era considerata una vera e propria salvezza nella povertà di alimenti disponibili. Ma, in pochi, invece, nell’epoca delle creme e dei prodotti all’avanguardia, sanno che riescono a proteggere la pelle anche meglio di cosmetici costosi. Vediamo assieme ai nostri Esperti il perché in questo articolo.

La cipolla amica della pelle

Non sarà sicuramente l’elemento in grado di donarle profumazione, ma la cipolla è letteralmente benefica per la nostra pelle. La leggenda narra che nell’antico impero persiano i medici la usassero e la prescrivessero alle ricche donne aristocratiche. Sicuramente non durante i banchetti, o nelle occasioni ufficiali. Assumere la cipolla, formata per oltre il 90% di acqua, vuol dire fare un pieno di ben 5 vitamine fondamentali, di fibre, di flavonoidi e di minerali. La cipolla, considerata da secoli un ottimo antibatterico e un antibiotico naturale, è in grado di calmierare i livelli del colesterolo e combattere la ritenzione idrica. Per questo motivo è un’alleata preziosa contro la formazione degli inestetismi della pelle.

Le patate così povere e così ricche

Se c’è un alimento legato all’immagine di una mensa povera è proprio la patata. Eppure, è uno degli alimenti in assoluto più completi di nutrienti, tanto da ritenere uno spreco buttare anche la buccia. La patata è una valida amica della nostra pelle per la sua ricchezza di vitamine, potassio e magnesio, acqua e amido, fosforo e calcio. Contenendo poi pochissimo sale, è di natura una preziosa e fedele compagna per la lotta alla ritenzione idrica. Ovviamente, per beneficiare delle sue virtù, è bene assumerla cotta al vapore.

Quanto sono ricchi anche i fagioli

Cipolle, patate e fagioli ecco i tre alimenti poveri che arricchiscono la nostra pelle, ma sanno essere anche particolarmente gustosi. Probabilmente molte signore non sanno che nei fagioli c’è la lecitina, una sostanza che respinge l’accumulo dei grassi. L’immagine tradizionale dei cowboys che mangiano i fagioli non è solo legata alla ricchezza di proteine vegetali, ma anche allo scudo difensivo donato dalla lecitina alla pelle. In un’epoca in cui non esistevano creme e cosmetici, ma bisognava affrontare chilometri di deserto, questi tre alimenti permettevano alla pelle di mantenersi meno secca possibile, resistendo a vento e afa.

