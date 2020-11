Quotidianamente a tavola possiamo assumere degli alimenti, che senza saperlo e volerlo, sono poi la causa del nostro mal di stomaco. Senza distinguere le persone particolarmente delicate, che magari soffrono di colite, gastrite o reflusso esofageo, alcuni cibi sono, a sorpresa, nocivi per la nostra salute. Attenzione agli alimenti killer dello stomaco che assumiamo senza saperne le conseguenze, per poi dover ricorrere alle medicine. In questo articolo i nostri Esperti analizzano ciò che può far male a uno degli organi più importanti del nostro corpo.

Il funzionamento dello stomaco

Lo stomaco viene soprannominato anche secondo cervello, perché da esso partono molte attività e funzioni vitali del nostro organismo. Al suo interno, infatti, e grazie all’opera delle mucose, digestione e metabolismo progettano e decidono letteralmente cosa tenere e cosa eliminare. Tramite infatti l’assimilazione dei nutrienti, lo stomaco decide per noi quanta benzina immettere nel nostro corpo. Ma, per attenerci alla nostra materia di discussione, dobbiamo ricordare che è la mucosa dello stomaco a proteggere le sue pareti. Senza una corretta attività gastrica, sarebbe molto più difficile garantire la corretta funzionalità della digestione. Proprio le difficoltà funzionali dello stomaco causano problemi digestivi come il reflusso e l’ulcera.

Gli alimenti da evitare

Attenzione agli alimenti killer dello stomaco che assumiamo senza saperne le conseguenze, tenendo comunque in considerazione che non siamo tutti uguali. In ogni caso, ad di là della sensibilità digestiva di ognuno di noi, lo stomaco risente positivamente di una dieta equilibrata. Al contrario, questo elenco di cibi forma una lista di pericoli per la sua integrità:

a)agrumi, e, in particolare limoni e arance;

b)verdure sottolio e sottaceto;

c)salumi e insaccati;

d)marmellate e succhi di frutta industriali;

e)spezie e cibi piccanti;

f)fritti e piatti particolarmente grassi;

g)bibite gasate;

h)caffè e alcolici;

i)cioccolato e menta.

Attenzione poi, che al di là dei singoli alimenti e del loro potere infiammante, il nostro stomaco risente anche di cibi troppo cotti o troppo crudi, e di quelli particolarmente caldi. Non dimentichiamo, infine che molti bruciori dello stomaco sono riconducibili all’infiammazione dell’esofago, che espande verso il basso il suo malessere.

