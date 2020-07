Ogni quanto dovremmo pulire e cambiare i filtri della cappa?

La pulizia della cappa è una di quelle azioni da non tralasciare, ma che spesso vengono rimandate. Non serve farlo quotidianamente, ma regolarmente sì, così come bisognerebbe fare, ad esempio, per il frigo, il freezer, il forno a microonde,

All’interno della cappa si accumulano residui di cibo, grasso, polvere, che oltre a generare cattivo odore limitano la capacità aspirante e filtrante.

Non dimentichiamo che i fumi delle fritture e i resti organici sono sostanze che inquinano l’aria, quindi una corretta manutenzione tutela anche la salubrità della nostra casa.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Come mantenere pulita ed efficiente la cappa della cucina?

Ci sono diversi tipi di cappa e quindi dovremo innanzitutto capire quale sia la nostra. La regola generale è che la cappa deve essere pulita sia internamente che esternamente, utilizzando un panno imbevuto di acqua calda e detergente. Possono andar bene un detersivo per piatti diluito, meglio se ecologico, sapone di Marsiglia, o una soluzione di acqua e aceto. Non eccediamo con i detersivi, si tratta pur sempre di un dispositivo ravvicinato al cibo che consumeremo.

Per pulire l’interno potrebbe essere utile consultare il manuale di istruzioni e seguire le specifiche indicazioni di fabbrica. Di solito il coperchio si può smontare e pulire comodamente. Il coperchio si potrà tranquillamente lavare sotto l’acqua, la parte interna andrà invece passata in ogni sua parte, angoli inclusi, con il panno o la spugna morbida.

Questa pulizia andrebbe fatta all’incirca ogni quindici giorni.

Ogni quanto dovremmo pulire e cambiare i filtri della cappa?

Veniamo alla parte più importante: il filtro. Le più moderne cappe aspiranti hanno un filtro in metallo che non va sostituito (a meno che sia danneggiato), bensì si può lavare e rimettere. È possibile lavarlo ogni due settimane, a mano o in lavatrice. Altre cappe hanno filtri a carboni attivi oppure filtri sintetici.

I filtri a carboni attivi hanno cartucce da sostituire ogni tre o quattro mesi, mentre i filtri sintetici vanno sostituiti indicativamente ogni due mesi. Eventuali filtri assorbenti per il grasso, realizzati in carta, sono da cambiare ogni mese.

Queste indicazioni sono da intendersi per un utilizzo frequente della cappa.

In ogni caso è meglio non aspettare che la cappa smetta di aspirare correttamente fumi e odori, ma prevenire con una manutenzione regolare.