L’amore non è mai semplice. E una relazione di coppia sana comporta alcuni aspetti molto importanti che richiedono maggiore attenzione. L’obbiettivo è che la relazione aumenti il livello di soddisfazione di entrambi i partner, che vivono insieme con il minor tasso possibile di stress. Ma quando uno degli hobby del tuo partner è la passione per il gioco d’azzardo, ci sono molte cose che possono mettere in pericolo la relazione. Ecco perché la comunicazione è la chiave.

Eppure, come funziona l’amore e il gioco d’azzardo?

I partner devono parlare apertamente della loro passione, condividere ciò che li attrae delle scommesse. Soprattutto esprimere ciò su cui si basano le loro esigenze e ciò che guadagnano da questa attività. In questo modo l’altro può capire le risorse investite in un gioco d’azzardo. La cosa più importante che ti farà capire come conciliare l’amore con il gioco d’azzardo è l’importanza del tempo passato insieme al proprio partner. Assicuratevi che sia tempo di qualità passato insieme al proprio partner, facendo qualcosa che catturi l’interesse di entrambi. In questo modo eviterai discussioni e le insoddisfazioni che possono sorgere.

Le discussioni di solito nascono perché il proprio partener si sente trascurato e meno importante della tua passione. Prendendoti cura di questo aspetto ci sarà un equilibrio tra il tempo trascorso e la tua metà. Parla dell’eccitazione che provi quando vinci, ma anche della profonda delusione quando la fortuna non è dalla tua parte. Perché soprattutto quando perdi provi una grande frustrazione che può influenzare la relazione. Cerca conforto nel tuo partner e fagli conoscere le tue emozioni. Prenditi una pausa dal gioco d’azzardo e goditi le coccole del tuo partner. Il risultato è una relazione armoniosa e sana. Avete capito come conciliare l’amore con il gioco d’azzardo?

Risorse finanziarie

Che cosa si intende per risorse e soprattutto come gestirle correttamente?

Nella maggior parte delle relazioni, molti conflitti derivano da discussioni sul denaro. Soprattutto quando i soldi investiti provengono da un conto comune. L’unica soluzione per rispettare entrambi i partner è stabilire un budget mensile. Se eserciti questa passione frequentemente è fondamentale stabilire un budget che puoi permetterti e che non tocchi lo status sociale della tua famiglia. È importante rispettarlo rigorosamente. Attenzione a non mettere a repentaglio la stabilità finanziaria della coppia.