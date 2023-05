Occhio al taglio di capelli più amato della stagione! Regala più volume e rende la chioma folta e corposa

Stanche di capelli fini e senza forma? Arriva il taglio fresco e raffinato che regala una piega naturale sbarazzina e voluminosa. Ecco di cosa si tratta.

In vista della bella stagione, si susseguono i trend relativi agli ultimi tagli di capelli alla moda. Quello di cui parleremo oggi, è perfetto per le donne di tutte le età. Ideale anche per chi intende sfoggiare con fierezza i suoi capelli bianchi che, ricordiamo, sono di gran moda quest’anno, soprattutto copiando i trucchetti furbi delle celebrities più famose. Dopo aver svelato il segreto dall’effetto antiage, scelto anche da Jennifer Lopez, diamo un’occhiata a un’altra piccola chicca per mostrare capelli da star! Dunque, occhio al taglio di capelli più amato del momento! Sta spopolando perché è perfetto per dare volume alla chioma in modo semplice. Stiamo parlando del box bob, un incrocio tra il classico caschetto e un taglio più grafico e rigoroso.

Occhio al taglio di capelli più amato della stagione perché promette chiome da star senza messa in piega (lo ha scelto anche Chiara Ferragni)

Il box bob consiste in un taglio di capelli pari, partendo da una riga centrale e che arriva non oltre il mento. L’intento è quello di creare un gioco di simmetrie che regala, otticamente, più consistenza a tutti i capelli. Ideale per chi ha pochi capelli e pure piuttosto fini. Con il box bob, i capelli si gestiscono abbastanza facilmente. Per aumentare l’effetto XXL si consiglia di modellare la chioma con spume, spray e paste volumizzanti.

Chi, invece, non ama usare prodotti per capelli, allora dovrà impegnarsi di più nel momento dell’asciugatura. Dopo averli lavati, asciugare i capelli con un leggero scrunch effettuato con le mani, mentre si riscaldano i capelli con il phon. Per chi ha i capelli molto ricci, infine, è consigliato di optare per una versione di box bob più scalato, in modo da alleggerire e definire maggiormente i capelli.