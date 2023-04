Capelli bianchi 2023? Ecco i migliori trucchi del momento per essere belle e affascinanti anche dopo i 50 e 60 anni, come Andie MacDowell!

I capelli bianchi non sono mai stati così alla moda! Non serve camuffarli perché per la primavera e l’estate 2023 le capigliature sale e pepe diventano sempre più protagoniste di un look femminile e brioso. Ecco i migliori segreti di bellezza, i tagli e i trattamenti per valorizzare i capelli bianchi.

64 primavere ed essere sempre belle come il sole, anche con i capelli bianchi in vista? Sicuramente, Andie MacDowell deve parte del suo successo anche al suo grande fascino e alla sua bellezza senza tempo. Attrice e modella statunitense, la MacDowell è amatissima in tutto il Mondo. Da qualche anno, però, sta conquistando sempre più consensi da parte delle donne. Il motivo? I suoi capelli bianchi portati con fierezza. Andie è tra le celebrities che hanno scelto di “normalizzare” l’invecchiamento, partendo proprio dal colore dei capelli. Una scelta coraggiosa, pur sfoggiando facilmente fisico statuario e outfit da urlo. Curare i capelli bianchi è indispensabile per mantenere una bella chioma, lucente e corposa. Dunque, ecco i migliori consigli beauty da conoscere e copiare subito.

Capelli bianchi 2023: gli step per renderli bellissimi

Dopo il successo dei capelli antiage, e il taglio più in voga del momento, vediamo qualche piccolo segreto per passare, facilmente, dal colore alla chioma totalmente bianca. Il primo consiglio è quello di pianificare la transizione. Dunque, per abbandonare pian piano la tintura si consiglia di creare un mix colori, mescolando i capelli depigmentati ad alcune ciocche colorate. In questo modo si eviterà l’effetto “a chiazze”. Una tecnica molto utile è quella del balayage, ovvero un gioco di sfumature (dalle tonalità calde o fredde).

Il trattamento migliore per i capelli bianchi 2023? Lo shampoo antigiallo

Per mantenere i capelli lucidi e dall’aspetto sano, usare uno shampoo antigiallo è fondamentale, sia quando si usano le tinte che quando, invece, il processo è del tutto naturale. In questo modo i riflessi saranno più brillanti e il bianco risulterà più candido, contrastando l’ossidazione causata dall’esposizione alla luce solare che “ingiallisce” leggermente i capelli.

Maschere e ricostituenti? Impossibile farne a meno

I capelli bianchi, soprattutto se non curati, tendono a diventare secchi e sfibrati. Dunque, sarà opportuno mantenerli idratati e nutriti alla perfezione. L’uso di maschere nutritive e ricostituenti riuscirà a rendere più sani i capelli ed eliminare anche l’effetto crespo. Si consigliano i prodotti dall’azione riparatore, olio di argan e termoprotettori.

La protezione UV per i capelli bianchi, serve?

Non tutte le donne lo sanno, ma applicare uno spray solare alla propria chioma, soprattutto durante l’estate, è una vera ricchezza per i capelli. Questo prodotto non solo protegge i nostri capelli dalle aggressione esterne ma evitare anche che si secchino e che si sbiadisca il colore più velocemente.