La Gazzetta Ufficiale n. 68 di venerdì 27 ha pubblicato un concorso unificato, per titoli ed esami, per diversi ospedali della Sardegna. In particolare, la figura ricercata è quella del “Collaboratore professionale sanitario – Tecnico di laboratorio biomedico (cat. D)”.

I posti messi a concorso prevedono l’assunzione a tempo pieno e indeterminato. Illustriamo pertanto i passaggi chiave del bando. Dunque, occhio a questi 57 posti di lavoro in una delle regioni più belle d’Italia e baciata dal sole.

Requisiti generali e specifici per la partecipazione al concorso per 57 posti di lavoro

Partiamo dai requisiti generali per l’ammissione al concorso.

Ai candidati è richiesta anzitutto la cittadinanza italiana o equivalente (così come specificato nel bando) e l’idoneità fisica all’impiego.

Tra i requisiti specifici, abbiamo invece il possesso della laurea in tecniche di laboratorio biomedico. Il titolo di studio deve essere abilitante alla professione sanitaria di tecnico di laboratorio biomedico. Infine, è richiesta l’iscrizione all’Albo professionale, regolarmente attestata.

L’art. 3, invece, disciplina nel dettaglio tutte le cause di esclusione dal concorso, oltre a quelle legate al non possesso dei requisiti su esposti.

In merito alla domanda di ammissione

La domanda deve essere redatta (a pena di esclusione) nei modi e nei termini previsti dall’art. 6.

Oltre ai dati personali, bisogna dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere procedimenti penali in corso o condanne pregresse. Inoltre, di godere dei diritti civili e politici e di essere in possesso dei requisiti generici e specifici. Infine, tutti gli eventuali titoli che danno diritto a precedenze o preferenze.

Insieme alla domanda, il candidato deve allegare i documenti relativi ai titoli e ai servizi che egli ritiene opportuno ai fini della valutazione finale. Infine va allegata la ricevuta attestante il versamento della tassa (9 euro) di ammissione al concorso.

Occhio a questi 57 posti di lavoro in una delle regioni più belle d’Italia

Le domande andranno sottoscritte e inviate solo per via telematica (a pena di esclusione), previa registrazione all’indirizzo web indicato sul sito.

In caso di ricevimento di un numero di domande particolarmente elevato, potrebbe esserci una prova preselettiva. Il punteggio conseguito a questa eventuale prova non influirà su quello finale attribuito nella valutazione delle prove del concorso.

Al riguardo, il bando prevede una prova scritta e una orale, alla quale accederanno solo i vincitori di quella scritta. La Commissione esaminatrice dispone di 100 punti complessivi, così ripartiti: 30 per i titoli e 70 per le prove d’esame.

Il termine ultimo per la partecipazione al concorso è fissata al prossimo 26 settembre. Infine, considerata l’importanza dei dettagli contenuti nel bando, invitiamo il Lettore interessato a prenderne visione integrale.

