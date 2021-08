L’ingresso di casa potremmo definirlo un sorriso. Infatti, è la prima cosa che notiamo quando entriamo in un’abitazione ed è quella che ci condiziona l’impressione generale. Passare per una porta malconcia, superare uno spazio anonimo o, peggio ancora, sporco non è proprio il massimo.

Se i proprietari di casa siamo noi, non facciamo di certo una bella figura. Dunque, senza nulla togliere al design del salotto o dei bagni, pensiamo all’ingresso. Ecco gli efficaci trucchi per abbellire l’ingresso di casa e fare invidia a tutti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

L’illuminazione

La prima cosa che notiamo è la luce. Un ingresso buio, anche se meravigliosamente decorato, non farà mai un figurone. Dunque, ricordiamoci sempre di pensare all’illuminazione come prima cosa. Ci sono varie soluzioni, ognuna adatta alle nostre esigenze. Se abbiamo abbastanza spazio, la scelta di un lampadario è sempre quella giusta. Se invece abbiamo un ingresso non troppo spazioso, l’opzione di installare una plafoniera sembra proprio quella giusta.

L’arte

Se a prima vista vediamo la bellezza, ci sentiamo subito meglio. Certo, quando visitiamo un museo ne abbiamo troppa di bellezza e dunque spesso ci stanchiamo, anche psicologicamente. Tuttavia, disporre un quadro o una foto davanti alla porta d’ingresso è la scelta che farà notare subito a tutti la nostra anima sensibile. Inoltre, i quadri o le fotografie presentano naturalmente dei colori. Questi riescono a creare un ambiente più familiare per il visitatore e trasmettono serenità.

I tappeti

Sempre per restare sul tema dei colori, possiamo scegliere di mettere un bel tappeto subito dopo la porta. Il punto fondamentale da capire, però, è il seguente: quanto grande e quanto vicino alla porta? Ebbene, un tappeto troppo grande potrebbe risultare quasi volgare. In secondo luogo, un tappeto troppo vicino alla porta comporterebbe il rischio di sporcarlo sempre. Quindi, la soluzione ideale è quella di avere un tappeto di medie dimensioni a un metro dalla porta d’ingresso.

Ecco gli efficaci trucchi per abbellire l’ingresso di casa e fare invidia a tutti

Un ultimo trucco per abbellire l’ingresso è creare dei piccoli scaffali sulle parete in cui disporre delle candele profumate o dei ceri. In questo modo, se stiamo organizzando una cena o una festa, avremo già del materiale di pregio per l’arredo. Altrimenti, avremo comunque delle candele, meglio se profumate, che accolgono come si deve il nostro amico che viene a trovarci.

Approfondimento

Se vogliamo casa come un meraviglioso e profumatissimo bouquet di fiori dobbiamo fare questa cosa.