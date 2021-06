Quante volte perdiamo un sacco di tempo alla ricerca della playlist giusta per studiare, rilassarci, fare le pulizie o schiacciare un pisolino? Sembra di non riuscire mai a trovare il ritmo giusto, una bella musica rilassante, strumentale, ma non ripetitiva. Ebbene, internet ha finalmente esaudito i nostri desideri e ha prodotto un nuovo genere musicale pensato apposta per i momenti di relax in casa. Questo tipo di musica ha avuto un boom durante il periodo di lockdown, e ha conquistato nuovi appassionati in tutto il Mondo. E, strano ma vero, è nata e continua ad essere completamente gratis.

È questo il nuovo genere musicale che fa miracoli per la concentrazione adorato da giovani e adulti, ed è completamente gratis online.

Mettiamo una playlist lofi

Ma qual è questo genere musicale che sta facendo milioni di visualizzazioni? Ha molti nomi, ma i più popolari sono lofi, chillwave e chillhop. Il termine lofi indicava inizialmente un tipo di musica a bassa fedeltà (low fidelity appunto) caratterizzata da ‘sporcature’ del nastro e rumori di sottofondo. Ma col tempo questa definizione si è evoluta e oggi il lofi è diventata la musica da camera per eccellenza. È questo il nuovo genere musicale che fa miracoli per la concentrazione adorato da giovani e adulti, ed è completamente gratis online.

Perfetta per dormire, rilassarsi e concentrarsi

Questo tipo di musica è perfetta se volgiamo creare un’atmosfera rilassante e ospitale a casa, ma anche per dormire, studiare, cucinare o fare le faccende domestiche. Saprà accompagnarci durante le nostre attività senza mai assumere un ruolo prepotente o preponderante.

Ma dove possiamo trovare questa musica? Ebbene, i migliori artisti mettono a disposizione le loro creazioni online, e gratuitamente. Basterà accedere a qualunque piattaforma di audio o video streaming e cercare i termini ‘lofi’, ‘chillwave’ o ‘chillhop’ per goderci ore e ore di musica originale. Un toccasana per la nostra mente e perfetta per la concentrazione.

