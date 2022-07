Tempo di meritate ferie per tantissimi italiani pronti a partire per il mare o la montagna. Senza dimenticare qualche meta di lago imperdibile per gli amanti dell’abbinata acqua-passeggiate nei boschi. Una in particolare sta mietendo successi tra gli italiani, sulla scia delle preferenze degli stranieri. Alle volte però, la voglia di andare in vacanza, potrebbe costarci poi cara per alcune disattenzioni. Ricordando che i ladri sono sempre pronti ad approfittare delle nostre ferie, non dovremmo nemmeno dimenticare altri passaggi importanti.

Iniziamo con gli elettrodomestici

Innanzitutto, se vogliamo economizzare, ricordiamoci di spegnere tutti i LED, gli apparecchi e gli elettrodomestici che non useremo nel periodo in cui siamo lontani da casa. Poi, facciamoci sempre prendere la posta da un vicino di casa, per non dare l’impressione di essere assenti. Ma, tornando ai nostri consigli, attenzione a non dimenticare questo passaggio davvero importante.

Quanto costa dimenticare il rubinetto aperto con la goccia d’acqua

Con i recenti e clamorosi rincari delle nostre bollette, cercare di risparmiare diventa anche una vera e propria professione. Alla faccia di chi sostiene che occuparsi della casa non sia un lavoro al pari degli altri. Pensiamo a quanto potrebbe costarci caro dimenticarci il classico rubinetto con la goccia che perde. Occhio a questa amara sorpresa, che potremmo trovare al ritorno dalle ferie, in attesa poi della successiva bolletta dell’acqua. Secondo le stime degli addetti ai lavori, ecco quanta acqua uscirebbe, andando sprecata:

in 60 minuti, potrebbero uscire circa 450/500 lt d’acqua, che corrisponde più o meno a mezzo metro cubo;

riducendo la popolazione al minuto di perdita, potrebbero uscire 7/8 litri d’acqua.

Al di là del costo effettivo e dello spreco economico, pensiamo a quanto andremo a buttare via in un momento in cui l’acqua è come l’oro.

Occhio a questa amara sorpresa che potremmo trovare al ritorno dalle ferie

Ecco perché quando partiamo per le meritate ferie estive, dovremmo coinvolgere tutta la famiglia nel classico giro di rubinetti, prese e fonti di energia. Un’altra delle azioni che non dovremmo assolutamente sottovalutare in casa è quella dello sciacquone del water che continua a gettare acqua. Pensiamo, solo che ogni volta che tiriamo lo scarico, consumiamo circa 10 litri d’acqua. Secondo gli esperti, 1/3 dei nostri consumi quotidiani d’acqua, arriverebbe proprio dallo sciacquone. Attenzione, a non lasciare casa per le ferie, senza aver controllato anche il water, o i water di casa se abbiamo più di un bagno.

