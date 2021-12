C’era una volta la tortura della goccia d’acqua. Il prigioniero da cui si volevano importanti informazioni, veniva legato a una sedia egli si faceva cadere sulla testa una goccia d’acqua. Azione che continuava ininterrottamente di notte e di giorno, provocando lo sfinimento psicologico del poveretto. Una tortura che potrebbe sembrare meno cruda di tante altre, eppure faceva effetto. Potremmo dire oggi che questa goccia d’acqua non è più una tortura fisica, ma del portafoglio. Spesso dimentichiamo un rubinetto aperto, oppure non ci curiamo di una piccola perdita d’acqua. Ma quando arriva la bolletta, ecco la mazzata. È impressionante ed ecco quanto ci costa la classica goccia che perde dal rubinetto aumentando enormemente la bolletta dell’acqua. E ricordiamo il suggerimento per arrivare al Bonus Acqua previsto dal Governo.

Cosa significa in termini pratici

Questa, come dice il proverbio, “è la classica goccia che fa traboccare il vaso” ma anche il conto in banca. Dimenticare o lasciare che la goccia del rubinetto cada liberamente, significa in termini pratici sprecare:

90 gocce d’acqua in 60 secondi;

il che equivale a 5.400 gocce in un’ora;

quasi 130.000 gocce in un giorno.

Cifre che fanno paura, soprattutto se pensiamo alla povertà d’acqua che c’è nel Mondo. Tornando ai nostri dati, ecco che una perdita potrebbe addirittura costarci dai 30 agli 80 litri di acqua in un giorno.

Pur non essendo bravissimi in matematica, vediamo di calcolare quanto potrebbe costarci una perdita d’acqua casalinga. Siamo comunque abituati alla lettura della bolletta dell’acqua in metri cubi. Ovviamente i consumi dipendono dal nucleo familiare e dai suoi componenti. Secondo le statistiche fornite dalle aziende che erogano questo servizio, mediamente un nucleo familiare con 3 persone, consumerebbe dai 150 ai 200 m³ all’anno. L’acqua costerebbe circa 1,35/40 euro al metro cubo. Con l’aumento dei consumi, aumenta però anche il costo al quale andrebbero poi aggiunte le varie quote fisse e le tasse. Tornando, comunque ai nostri risparmi, proporzionando la spesa al litro, ecco che: 1.000 litri d’acqua costerebbero circa 1,90 euro.

Immaginando che la goccia non manutenuta continui a scendere, in un anno potremmo gettare circa 20.000 litri d’acqua. Parliamo solo della goccia, senza considerare invece quanto potremmo sprecare con lo sciacquone del wc. Secondo le stime la perdita dello sciacquone potrebbe arrivare a sprecare quasi 55.000 litri d’acqua. Ossia: 105 euro circa.

Approfondimento

