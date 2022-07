Andare in piscina è un’attività piacevole, soprattutto in estate. Si può scegliere la piscina per rinfrescarsi, in attesa delle vacanze al mare. O anche come alternativa a queste citate vacanze, quando non possiamo permetterci un lungo periodo di ferie. Nuotare fa bene al corpo e allo spirito, per cui, armati del nostro costume, ci presenteremo in piscina. Dopo una bella nuotata si è soliti fare la doccia, lavando il costume. In genere non si dedica, però, molto tempo a preoccuparsi del lavaggio del costume da bagno dopo la piscina. Si è più concentrati a farlo asciugare in fretta per riutilizzarlo giorni dopo. In realtà, occuparsi di lavare correttamente questo capo è molto importante.

Il lavaggio del costume

Dopo la piscina, il lavaggio del costume è fondamentale. Questo per eliminare il cloro, sostanza che potrebbe rovinarlo. Inoltre, la piscina potrebbe proliferare di batteri o funghi per noi invisibili e pericolosi. È importante quindi provvedere a lavare correttamente il nostro costume sportivo. Certo, questo gesto non è da sottovalutare. Ma non si deve neanche pensare di sottoporre drasticamente il costume da bagno a lavaggi a temperature esagerate, per eliminare cloro e batteri. Per igienizzarlo correttamente, infatti, basta un semplicissimo trucco da eseguire a mano.

Lavare il costume a mano e togliere il cloro senza rovinarlo con 1 trucco

Per il corretto lavaggio e per disinfettare il nostro costume dopo la nuotata in piscina, possiamo preparare una particolare bacinella. Dovremo riempire questa di acqua, aggiungere mezzo bicchiere di aceto di vino e due cucchiai abbondanti di bicarbonato. Dovremo mescolare e quindi immergere qui il costume da bagno. Ci accingeremo a sfregarlo con le mani e a lavarlo per bene per alcuni minuti. In questo modo, l’aceto e il bicarbonato disinfetteranno il costume ed elimineranno le tracce di cloro.

Per lavare il costume a mano dopo la piscina eliminando impurità e cloro, dunque, dovremo procedere come descritto. Potremo quindi risciacquare con acqua fredda il capo, strizzarlo per bene e metterlo ad asciugare sullo stendino al sole. Nel caso si percepisse come fastidioso l’odore di aceto, potremmo mettere il costume in lavatrice. Useremo una capsula di detersivo profumato e faremo un lavaggio rapido di mezz’ora a 30°. In questo modo, diventerà profumato dopo l’igienizzazione.

