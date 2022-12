Occhio a mal di pancia e sudorazione dopo il pranzo delle feste: ecco i motivi e cosa fare

Quando si è in compagnia durante le feste si mangia spesso un pasto abbondante. Lasagne, pasta al forno, arrosto con patate e tanti dolci possono sovraccaricare la digestione. Oltre al senso di pesantezza bisognerebbe stare attenti ad altri fattori. Scopriamo quali.

Quando si trascorre una giornata insieme a famigliari e amici si preparano tante portate per il pranzo. Spesso cuciniamo primi elaborati e anche secondi ricchi di grassi. Oltre al tipico senso di pesantezza in determinate condizioni si potrebbe andare incontro a un disturbo particolare. Alcuni sintomi sarebbero:

dolore nella zona toracica;

brividi e sudori freddi;

e sudori freddi; pallore;

pesantezza allo stomaco;

mal di pancia e flatulenza;

e crampi.

In casi gravi potrebbe abbassarsi di colpo la pressione con svenimenti e perdita di coscienza.

Occhio a mal di pancia e sudorazione durante la digestione

Durante il pasto potrebbe accadere di sorseggiare delle bevande fredde. Piacciono quelle gasate, ma anche uno spumante tenuto a una temperatura troppo bassa potrebbe far male. Inoltre, potrebbe accadere di uscire subito dopo pranzo o voler andare a pattinare o a vedere i mercatini.

Quando durante la digestione avviene uno sbalzo termico si potrebbe verificare una congestione. Nei processi digestivi affluisce più sangue verso lo stomaco e l’intestino. Appena la temperatura corporea subisce uno shock, avverrebbe una vasocostrizione, poiché si richiamerebbe sangue in altre parti del corpo.

I sintomi della congestione digestiva crescerebbero di gravità. Appena ci accorgiamo che qualcuno sta male, ecco cosa sarebbe idoneo fare subito:

facciamo sdraiare il soggetto;

solleviamogli le gambe ;

; copriamolo per riscaldarlo ;

; pratichiamo un leggero massaggio sulla zona addominale;

sulla zona addominale; possibilmente mettiamo una borsa di acqua calda sulla pancia ;

; bagniamo la sua fronte.

I sintomi dovrebbero scomparire in poco tempo. Se peggiorano si deve chiamare il pronto soccorso. Dopo la ripresa la persona che ha avuto la congestione potrebbe bere a piccoli sorsi una bevanda tiepida.

Come cercare di prevenire la congestione digestiva

Di solito quando si pensa alla congestione vengono in mente l’estate e le raccomandazioni delle mamme. Si potrebbe fare il bagno dopo almeno 2 ore da un pasto abbondante. In altri casi il processo digestivo potrebbe essere più breve. Anche in inverno ognuno di noi ha una digestione più o meno lenta. Si allunga solitamente soprattutto se mangiamo cibi grassi e abbondanti, come nelle feste. Quindi occhio a mal di pancia e sudorazione a Natale e a Capodanno.

Evitiamo durante e dopo il pasto bevande fredde. Stiamo attenti a rimanere in un ambiente caldo per il tempo della digestione. Copriamoci bene quando usciamo ed evitiamo attività fisiche intense. Se entriamo in negozi molto riscaldati, togliamoci il cappotto. Lo rimetteremo all’uscita.