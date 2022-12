3 tra i migliori vini da regalare a Natale e quali bere con panettone o pandoro per festeggiare

Sulla tavola spesso troviamo una bottiglia di vino. Soprattutto con i piatti delle feste possiamo berlo abbinandolo a lasagne e pasta al forno. Stiamo attenti anche nella scelta di quello da bere con i dolci tradizionali e da regalare. Continuando la lettura troveremo degli spunti.

L’Italia è tra i Paesi al Mondo che eccelle nella produzione e nell’esportazione di prodotti di qualità. Tra questi c’è la bevanda che si ottiene dall’uva, il vino. Che sia di colore rosso, rosato, bianco e inoltre fermo o frizzante, il vino si abbina con ogni piatto. Esalta il gusto, sgrassa la bocca, regala emozioni.

Un gesto cortese quando si va a pranzo o a cena da qualcuno è portare una bottiglia di vino. Questo dono potrebbe risultare una bella idea per Natale.

3 tra i migliori vini da regalare per fare bella figura

Quando entriamo in un negozio o enoteca abbiamo di fronte tante etichette e tante tipologie diverse di vino. Anche le annate contano. Possiamo trovare bottiglie non solo italiane ma pure straniere. Se non siamo esperti ci faremo consigliare. Tra tanti, però, vediamo nel dettaglio 3 vini italiani tra le eccellenze per ispirarci.

Probabilmente uno dei più conosciuti e apprezzati vini del nostro territorio è il Brunello di Montalcino DOCG. Si ottiene solo da uve di Sangiovese e prende il nome dal tipo di acino scuro. Il territorio di produzione è Montalcino, vicino Siena in Toscana. Il colore del vino è di un rosso rubino, ha un profumo intenso e gusto robusto e asciutto.

Il Brunello si abbinerebbe con piatti elaborati, soprattutto carni rosse e anche la selvaggina. Ottimo anche con i formaggi stagionati.

Tra gli altri vini ci sarebbero il Passito di Pantelleria e il Moscato d’Asti.

Un vino dall’uva passa e un’eccellenza piemontese

Oltre a essere una bella isola Pantelleria è famosa per i capperi e il vino. In particolare questo ha origini antiche, forse risale a più di 2000 anni fa. La produzione avviene essiccando al sole gli acini d’uva Zibibbo, poi si mettono a reidratare nel mosto. Dopo altre fasi di lavorazione avviene l’imbottigliamento.

Il Passito di Pantelleria DOC è un vino fermo bianco dolce. Si accompagna a dolci soprattutto con confettura o con ricotta e a torroni con mandorle e pistacchi.

Tra tantissimi altri vini eccellenti italiani prendiamo ad esempio il Moscato d’Asti DOCG. Ha un colore paglierino e un profumo che ricorda fiori e salvia. Questo vino aromatico si berrebbe a una temperatura bassa. Il Moscato si potrebbe abbinare sia con salati, come salumi e formaggi, che con dolci.

Che vino bere con panettone e pandoro

Dopo aver parlato di 3 tra i migliori vini da regalare passiamo agli abbinamenti con il dessert.

I doni di Natale sono belli da ricevere e fare ad amici e parenti. È bello festeggiare insieme, magari abbiamo pure indossato un bell’abito elegante e siamo felici di stare in compagnia. Arrivati al dolce, portiamo a tavola qualcosa da bere.

Abbiamo parlato del Moscato. Sorseggiamolo con il classico panettone o con una fetta di pandoro. Altrimenti serviamo il Passito. Pensiamo pure alle bollicine, come al Trento DOC e al Prosecco DOC. A questi aggiungiamo anche il Marsala, un buon vino liquoroso.

Infine, se rimane del vino nelle bottiglie aperte per il pranzo, conserviamolo. Può ancora servire per sfumare molti piatti.