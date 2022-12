L’amore non è bello se non è litigarello: 3 indizi che molte coppie si separeranno a Capodanno

L’amore non è bello se non è litigarello-proiezionidiborsa.it

Un detto simpatico che conquista ma che spesso non funziona. Secondo la tradizione cinese, il nuovo anno non premierà le coppie litigiose in cerca di novità. Approfondiamo la questione.

A gennaio comincia l’anno del Coniglio d’Acqua secondo il calendario tradizionale cinese e questo non è un buon segno per chi vive in coppia. Molti partner si troveranno in difficoltà abbandonati durante le festività prima che il nuovo anno cominci. Chi vive con persone nate nel 1961, nel 1973, nel 1985 o nel 1997 dovrebbe prestare attenzione. Il bisogno di cambiamento si farà sentire e molti atteggiamenti si presenteranno come novità spiacevoli creando confusione. Il nostro partner non sembrerà più il solito e faticherà a darci spiegazioni. La rottura sarà imminente. L’amore non è bello se non è litigarello, si sa.

Le stelle stanno dicendo che non bisognerà opporsi ai cambiamenti del nuovo anno. Le novità andranno assecondate e questo sarà molto doloroso. Chi ci sta vicino sta vivendo una sorta di evoluzione o di involuzione che ci coinvolgerà. Dovremmo comunque cercare di stare vicini alle persone care che vivono i conflitti, altruisticamente dovremmo lasciarli liberi nel momento di massima sofferenza. Non è facile. Ma bisogna provarci.

Discussioni premature

Oltre al bisogno di cambiamento, tra i 3 indizi che secondo l’oroscopo cinese sono significativi per la rottura imminente ci sarebbe anche la testardaggine del partner che non accetta il cambiamento. Lottare per il proprio amore è naturale, eppure quando i tentativi si prolungano nel tempo, questi cambiamenti potrebbero diventare ancora più traumatici. Se a metà dell’anno nuovo non siamo riusciti a sanare la frattura, dovremmo forse metterci l’animo in pace. Il nuovo anno sarà veramente strano per gli innamorati secondo quanto dice la tradizione cinese.

Diverse saranno le coppie dilaniate dai conflitti interiori ed esteriori, l’amore non è bello se non è litigarello è un bel detto ma spesso non funziona. Qualcuno ha già cominciato a discutere per feste e preparativi, vacanze e cene con parenti. Le rotture improvvise e inspiegabili fanno molto male sotto le feste. Molti biglietti aerei dovranno essere disdetti e le vacanze rimandate. Nessuna quiete prima della tempesta, chi è circondato dall’amore potrebbe ritrovarsi con la terra bruciata intorno. Cerchiamo di essere cauti.

Il terzo indizio arriva dalla carriera. Le tensioni di un anno decisivo che si avvicina rende gli altri 2 indizi ancora più nefasti. Nervosismi, preoccupazioni, distrazioni causate dal lavoro aumentano il carico. Trascorrere una serata a cena con i suoceri mentre il nostro compagno è emozionato per l’evento e farci scoprire con la testa altrove non sarà per niente positivo per la coppia.

È probabile che alla fine prenderemo le decisioni giuste per la nostra carriera grazie alle persone che credono in noi, ci supportano e ci stanno vicine. Ma se dovessimo capire che fra queste non c’è la persona che amiamo, la delusione potrebbe essere enorme. Se siamo noi ad avere problemi con la carriera e siamo noi a volere il cambiamento cerchiamo di fare una cosa per volta. Troppa carne al fuoco potrebbe bruciarci. Se è il nostro partner ad avere problemi di carriera e siamo noi a volere il cambiamento proviamo ad aspettare o a essere comprensivi. Arriverà un momento in cui le scelte saranno più semplici da metabolizzare. I cambiamenti sono lenti e richiedono tempo.