Dopo quasi due anni di mascherina l’uso del rossetto è oramai caduto nel dimenticatoio. Infatti la maggior parte delle donne oramai si concentrano solo sull’area degli occhi, l’unica che continua ad essere visibile in ogni situazione. Vediamo però come mettere in pratica un’idea per farla risaltare al massimo, magari in occasione di un incontro importante. È infatti possibile vantare occhi marroni profondi e sguardo magnetico con questa tecnica di trucco che poche conoscono. Vediamo insieme quali segreti possiamo carpire dagli esperti di make up.

Occhi marroni profondi e sguardo magnetico con questa tecnica di trucco che poche conoscono

Stiamo parlando in questo caso dello studio dei colori. Questa pratica generalmente si riferisce infatti all’applicazione di diverse sfumature sul viso e negli abbinamenti del proprio outfit. Scendiamo più nel dettaglio e vediamo come far risplendere il viso con l’armocromia. Prima di tutto, anche se si ha un bel paio di occhi scuri, è necessario comprendere se si possiede una carnagione calda o fredda. Per capirlo basta avvicinarsi al viso un drappo color oro e poi uno color argento. Se il primo ci valorizza di più abbiamo una pelle dai toni caldi, il secondo invece dona a chi ha dei colori più lunari. Nel primo caso quindi si può puntare per un trucco che comprenda i toni del bronzo. Questi aiuterebbero a far risaltare il proprio colorito ambrato.

Il make up dedicato ai toni freddi

Se invece si appartenesse all’altra categoria, probabilmente si andrebbe a ricadere nella cosiddetta classificazione “inverno”. I tipi “estate” infatti hanno generalmente gli occhi chiari e i capelli biondi o color cenere. Una persona appartenente alla prima stagione infatti ha sia i capelli che gli occhi che spaziano dal marrone medio al nero. La pelle invece può essere candida, ma anche olivastra. A questi tipi è consigliato un trucco violaceo intorno agli occhi. Infatti questo è il colore complementare del giallo e aiuterà a far risaltare le pagliuzze dorate che possono celarsi all’interno dell’iride. Una delle tonalità perfette per questo caso specifico è il “grape compote”. Sono da evitare invece quei viola che contengono troppo pigmento rosso. Questi infatti scalderebbero il colore. Si andrebbe così a vanificare l’effetto armonico che si verifica quando se ne applica uno freddo che ha la stessa caratteristica dominante all’interno del suo mix pelle e occhi.

