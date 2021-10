L’autunno non è solo la stagione delle castagne, del camino acceso e delle zuppe calde e fumanti.

Durante questa stagione molte persone si ritrovano con le mani screpolate, così come la pelle del viso e delle labbra. In particolare, la pelle delle mani può diventare molto secca e ruvida e l’effetto al tatto potrebbe ricordare addirittura quello della carta vetrata. Per non parlare di quando, sulle mani, si formano dei piccoli tagli, che potrebbero persino iniziare a sanguinare.

In questi casi, la maggior parte della gente inizia a consumare chili e chili di creme senza, però, ottenere risultati reali a lungo termine. Ecco perché, anche questa volta, potremo sfruttare il potere della natura.

Esiste, infatti, un ingrediente totalmente naturale che ha strepitose proprietà idratanti che potranno aiutarci davvero ad avere mani subito più lisce e vellutate. Si tratta di un alimento molto morbido e saporito, che solitamente mangiamo in accompagnamento al pane o al pesce. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Basta mani screpolate effetto carta vetrata grazie a questo ingrediente economico che molti hanno in cucina

Spesso le soluzioni più naturali e semplici sono anche le migliori. Sono i cosiddetti “rimedi della nonna”, soluzioni semplici ed economiche ma spesso molto efficaci. Ne abbiamo avuto prova, ad esempio, anche per alcune faccende domestiche. È il caso di questa soluzione semplice ed efficace con cui ci libereremo finalmente dalle incrostazioni di calcare sui rubinetti.

Un frutto incredibilmente idratante

Oggi, invece, sfrutteremo i poteri dell’avocado per rendere le nostre mani nuovamente morbide e lisce. Proprio l’avocado, infatti, non è buono solo sul pane o in accompagnamento al salmone fresco, anzi. Ha ottime proprietà lenitive e idratanti che, a contatto con la nostra pelle, le doneranno morbidezza e una nuova delicatezza.

Basterà dividere l’avocado in 2 metà, noi ne utilizzeremo solo una. Prendiamo, quindi, la metà dell’avocado e schiacciamola con la forchetta o, in alternativa, frulliamola nel mixer con l’aggiunta di un goccio d’olio.

Ecco come utilizzarlo

Stendiamo il composto ottenuto sulle mani, lasciandolo in posa per circa 15 minuti, dopodiché potremo sciacquare il tutto. Più volte ripeteremo questo impacco, più noteremo che le nostre mani recupereranno morbidezza e delicatezza. Finalmente basta mani screpolate effetto carta vetrata grazie a questo ingrediente economico che molti hanno in cucina!

Non dimentichiamoci, inoltre, che l’avocado è molto utile anche per preparare questa ricetta saporita e croccante utile contro il colesterolo!

Approfondimento

