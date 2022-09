Da due anni a questa parte le occasioni per uscire sono drasticamente diminuite a causa della pandemia. Ora che però la socialità sta iniziando a tornare a dei ritmi normali, anche i più timidi di noi hanno voglia di presentarsi al Mondo curati, con i propri vestiti migliori e con una bella passata di trucco. Per questo oggi diamo un consiglio per apparire istantaneamente più glam grazie ad un articolo che in poche hanno nel beauty case. Infatti è possibile avere degli occhi da cerbiatta e uno sguardo magnetico grazie a un prodotto che in via generale è poco utilizzato. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e perché dovremmo assolutamente averlo nel nostro repertorio di trucchi.

Come ottenere degli occhi il più possibile ampi e dolci

La maggior parte delle persone mira ad allargare i propri occhi in modo da ottenere uno sguardo più dolce e intenso. Per ottenere questo effetto basta semplicemente puntare su dei colori chiari e luminosi da applicare nella palpebra. Questi, infatti, attirano l’attenzione e allargano otticamente l’area. Per accentuare ancora più questa impressione basta anche utilizzare una matita chiara da applicare nella rima cigliare inferiore. Quella nera è assolutamente sconsigliata in questo caso dato che andrebbe a definire, ma allo stesso tempo a rimpicciolire gli occhi. È meglio propendere quindi per una bianca o color burro. Specialmente quest’ultima riuscirà a risultare più naturale a causa delle sfumature acquose della parte interna dell’occhio. L’eyeliner invece può essere utilizzato a patto che sia posizionato sulla palpebra mobile e che sia abbastanza sottile. Fare diversamente infatti porterebbe a un sovraccarico anti-estetico da vedere.

Occhi da cerbiatta e sguardo magnetico con questo prodotto che supera l’eyeliner

Un altro trucco meno conosciuto consiste però nell’utilizzare una matita color oro. Questa infatti risulta utilissima per impreziosire il trucco occhi senza però strafare e caricare troppo l’area. Basta una passata per dare al make up un’aria particolare senza dover avere la necessità di fare troppi sforzi. Basta comprare dunque una matita dalla texture morbida e i toni metallici. Si possono trovare in questo colore sia nei migliori negozi dedicati che negli shop online. A questo punto per finire in bellezza basta una passata abbondante di mascara oppure l’applicazione di un bel paio di ciglia finte.

