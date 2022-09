Con 10 euro di ricarica su carta Postepay si vince un cellulare di 2.058,50 euro

La tecnologia compie di continuo passi da gigante anche nel campo della telefonia. Non passano mesi in cui non vengano annunciati nuovi modelli con funzionalità e prestazioni sempre più all’avanguardia. Una delizia per gli estimatori, che non mancano occasione per rinnovare il proprio modello.

Tuttavia, in genere si tratta di prodotti alquanto costosi e fuori dalla portata di tutte le tasche. Il nuovo concorso a premi Postepay permette quindi di coniugare al meglio due obiettivi. Da un lato quello di regolare una transazione monetaria tra due parti, dall’altra la possibilità di vincere un cellulare di ultima generazione.

Vediamo di che si tratta, anticipando solo che con 10 euro di ricarica su carta Postepay si vince uno smartphone di ultima generazione.

Il nuovo concorso per vincere un Samsung Galaxy Z Fold3 5G

La partecipazione al concorso è riservata ai maggiorenni residenti o domiciliati in Italia. Essa prevede la ricezione di una ricarica (a pagamento) del valore di almeno 10 euro sulla propria prepagata per potervi aderire. Vale a dire la card Postepay Standard o Evolution o Digital.

Viceversa, le transazioni che non danno diritto alla partecipazione sono i bonifici, i postagiro, le ricariche “p2p” per importi inferiori a 25 euro. Lo stesso vale anche per gli accrediti fatti tramite il servizio Postepay Open e tutti gli altri diversi dalla classica ricarica.

Il concorso ha un periodo di validità per il solo settembre 2022, dal 1° al 30 del mese. Trenta giorni all’interno dei quali sono previsti 5 distinti termini temporali. Dal 1° al 4 settembre c’è la 1ª settimana, la 2ª dal 5 all’11 e la 3ª dal 12 al 18 settembre. Infine la 4ª e 5ª settimana vanno dal 19 al 25 e dal 26 al 30 settembre. Ogni settimana prevede l’assegnazione di un premio, la cui estrazione avverrà entro il 15 del mese prossimo.

Con 10 euro di ricarica su carta Postepay si vince cellulare di 2.058,50 euro

La meccanica del gioco è alquanto semplice. Una volta ricevuta la ricarica, servirà collegarsi alla pagina aperta al concorso presente sul portale di Poste. Da lì bisogna effettuare il login con le proprie credenziali e, una volta accettato il Regolamento, completare la registrazione con i propri dati.

A concorso concluso si stileranno 5 elenchi di nominativi, uno per ogni settimana, da cui si estrarranno 5 vincitori. Ad ogni estratto andrà in palio un Samsung Galaxy Z Fold3 5G del valore di 2.058,50 euro (IVA inclusa).

Il mondo delle carte prepagate

Al di là del concorso a premi, ricordiamo l’utilità delle carte prepagate. Considerati infatti i 5 grandi rischi dell’avere oggi soldi in contanti in casa, le ricaricabili danno modo di ricevere ed effettuare pagamenti in sicurezza. Inoltre quelle dotate di IBAN rappresentano delle buone alternative al conto corrente, spesso a costi nulli o prossimi allo zero.

Più in generale, la prepagata ideale deve avere costi di gestione nulli o molto contenuti e deve prevedere diverse alternative con cui ricaricarla. Inoltre deve supportare i principali circuiti di pagamento internazionali. Quanto alla presenza dell’IBAN, infine, sarebbe la classica ciliegina sulla torta in termini di servizi erogati dalla card.

