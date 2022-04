Tutti ormai abbiamo l’applicazione di WhatsApp installata sui nostri dispositivi. Questa, infatti, è ormai diventata indispensabile per restare in contatto con i nostri affetti ed è quasi impossibile farne a meno. Tuttavia, non tutti sanno che, in alcune circostanze, si può anche subire la cancellazione dell’account e perdere la possibilità di utilizzarla.

Infatti, come abbiamo già visto in un precedente articolo, WhatsApp potrebbe essere molto intransigente nei confronti di chi commette determinate azioni. L’account potrebbe subire delle restrizioni per chi invia messaggi indesiderati o effettua campagne di spamming. Oppure per chi scarica e utilizza dei “cloni” di WhatsApp, ad esempio, per attivare due account sullo stesso dispositivo. Anche se molte persone hanno questa esigenza, per motivi personali o professionali, attualmente non è consentita questa operazione. Tuttavia, si può risolvere il problema in diversi modi completamente legali e senza rischi per l’account.

Oltre a queste pratiche illecite, WhatsApp potrebbe decidere di bloccare l’account anche a chi effettua operazioni di “scraping”. Ma cosa vuol dire? Scopriamolo nelle prossime righe.

Occhi aperti perché WhatsApp potrebbe sospendere l’account di chi compie queste operazioni

Il web scraping è una tecnica informatica tramite la quale si estraggono dati provenienti da siti web, software o applicazioni. Solitamente, tutto questo è attuato mediante l’utilizzo di bot che cercano, trasformano e memorizzano dati e metadati, per poi analizzarli. Questi dati, in seguito, vengono sfruttati per diversi scopi, sia leciti che illeciti. Esistono tantissimi bot e figure professionali che raccolgono ed elaborano dati per finalità legittime. Ad esempio, i dati possono essere estratti per finalità di marketing, per comparare prezzi o per analizzare il “sentiment” riguardo una certa tematica.

Al contrario, però, esistono anche dei bot, manovrati da hacker e truffatori, che estrapolano i dati per scopi illeciti. Tra questi ultimi rientra, ad esempio, la pubblicazione di dati sensibili, per scopo di lucro o finalità di controllo. Oppure, la raccolta ed il trattamento di dati personali, sensibili e finanziari senza il consenso del proprietario. Chi sfrutta queste pratiche, quindi, potrebbe violare diversi diritti. Si va dalla violazione del diritto d’autore, a quella delle condizioni contrattuali, fino alla violazione della privacy e della riservatezza.

Come procede WhatsApp in queste circostanze

Sul sito ufficiale di WhatsApp le conseguenze per chi commette queste operazioni sono chiare. Chi utilizza programmi di scraping per individuare e salvare numeri di telefono, immagini del profilo e stati, potrebbe infatti rischiare davvero grosso. Alcuni account potrebbero essere sospesi, anche in modo permanente. Quindi, occhi aperti perché WhatsApp potrebbe sospendere, o addirittura eliminare, l’account di chi fa web scraping. Il consiglio, quindi, è sempre quello di utilizzare l’applicazione in maniera corretta e consapevole, rispettando i termini e le condizioni di WhatsApp.

