WhatsApp, nell’universo delle applicazioni, è sicuramente una delle più utilizzate ed amate dagli utenti. Dal momento che è entrata così prepotentemente nella nostra quotidianità, pensare di farne a meno è ormai fuori discussione. Senza di essa, infatti, rischieremmo di non restare in contatto con i nostri amici, parenti e colleghi di lavoro. Il mancato utilizzo di WhatsApp, però, potrebbe non dipendere soltanto da una nostra scelta consapevole. Infatti, a volte, può capitare che l’applicazione smetta di funzionare all’improvviso, oppure che il nostro account venga bloccato o sospeso. Quest’ultima eventualità è molto frequente se non si presta attenzione a questo errore a cui nessuno purtroppo pensa.

Una necessità che può costare caro

Sono tantissime le persone che, per varie ragioni, hanno la necessità di utilizzare WhatsApp su due o più numeri di telefono. Pensiamo ad esempio a chi, per esigenze lavorative, ha bisogno di mantenere due linee attive contemporaneamente, per separare la vita privata da quella professionale. Oppure, pensiamo a chi possiede uno smartphone dual SIM con due numeri personali diversi, e così via. Allo stato attuale delle cose, come spiegato nelle linee guida di WhatsApp, non è possibile verificare più numeri su un unico telefono. E per di più, non è possibile neanche avere un account WhatsApp su due numeri di telefono. Il sito ufficiale di WhatsApp, dunque, avverte che chi prova a trasferire frequentemente l’account su dispositivi differenti, potrebbe rischiare il blocco totale. Infatti, un eccesso di richieste di verifiche dell’account potrebbe esser considerato dal sistema come un tentativo di frode.

Per questo motivo, è altamente sconsigliato passare ripetutamente l’account da un dispositivo, o da un numero, all’altro.

Quindi, attenzione a questo errore su WhatsApp perché potrebbe portare al blocco immediato dell’account

Vediamo, quindi, alcune soluzione pratiche.

Un modo efficace per aggirare questo problema, soprattutto per chi possiede un cellulare dual SIM, potrebbe essere quello di creare uno spazio virtuale sul proprio dispositivo. Con questo espediente, infatti, è possibile reinstallare WhatsApp, verificare un altro numero ed utilizzarli entrambi come se ci fossero due dispositivi e due account diversi. Una delle applicazioni gratuite più utilizzate per questo scopo è ad esempio “Parallel Space – Multi Account”. Invece, per chi possiede dei dispositivi Samsung, potrebbe essere utile l’applicazione “My Knox”. Quest’ultima è un’app nativa, realizzata direttamente dalla casa madre sudcoreana, che permette di creare uno spazio virtuale e parallelo sui nostri dispositivi. L’unica pecca è che, purtroppo, non può essere utilizzata su altri dispositivi di altri brand.

Infine, un altro rimedio molto utile potrebbe essere quello di scaricare ed installare WhatsApp Business. Sfruttando questa possibilità, si possono utilizzare due numeri diversi sullo stesso dispositivo, sia su Android che iOS, senza ulteriori costi o rischi.

Avvertenze

Per risolvere questo problema, molti sul web consigliano di installare delle applicazioni terze che sono, a tutti gli effetti, dei “cloni” di WhatsApp. Fra queste, le più consigliate e scaricate sono, ad esempio, WhatsApp Plus e GB WhatsApp, ma ce ne sono tantissime altre. Tuttavia, così come spiegato in altri articoli precedenti, utilizzare queste applicazioni potrebbe essere molto rischioso perché non sono sicure al 100%. Infatti, anche chi dovesse avvalersi di questi espedienti potrebbe rischiare la sospensione, o addirittura, la cancellazione dell’account.