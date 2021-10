In Italia, Whatsapp è l’app di messaggistica più utilizzata, con più di 30 milioni di persone attive. Quest’applicazione, oltre ai messaggi, permette di inviare e condividere foto, video, documenti e tanto altro. E per questo motivo è diventata ormai fondamentale per restare in contatto con i propri cari, o per conoscere nuove persone.

Tuttavia, oltre a virus e messaggi truffaldini che circolano su questa piattaforma, bisogna prestare attenzione anche alle cose che facciamo noi.

Infatti, spesso, molte persone si ritrovano con gli account bloccati, senza conoscere il reale motivo della sospensione.

Facciamo attenzione perché Whatsapp bloccherà gli account di chi commette queste 3 sciocchezze

Tra le azioni che potrebbero portare ad una sospensione temporanea del servizio c’è l’invio di messaggi indesiderati, o che violano i termini.

Questo vuol dire essenzialmente due cose:

che bisogna smettere di inviare messaggi a contatti che non vogliono più riceverne;

che bisogna evitare di pubblicare contenuti illegali, ingannevoli, intimidatori, che incitano all’odio e che offendono una razza, o etnia.

Chi commette queste sciocchezze, rischia di essere bloccato dagli utenti e da Whatsapp stesso. Infatti, il sistema reagisce ed interviene molto velocemente in caso di ripetute segnalazioni nei confronti di un account.

Applicazioni terze e non supportate

Sul web esistono varie versioni non ufficiali dell’applicazione di Whatsapp. Chi le utilizza, rischia di ricevere una sospensione dell’account, che può essere chiuso definitivamente in caso di mancato passaggio alla versione ufficiale.

Fra queste applicazioni progettati da terzi, vi sono ad esempio Whatsapp Plus e GB Whatsapp.

Queste versioni permetterebbero di effettuare diverse operazioni, non supportante dalla versione originale. Ad esempio, permetterebbe di trasferire chat da un dispositivo all’altro e di utilizzare due numeri di telefono contemporaneamente.

Per passare alla versione ufficiale di Whatsapp senza perdere i propri dati e le chat bisogna effettuare alcuni semplici passaggi.

Basterà aprire la versione non ufficiale, cliccare su “Altre Opzioni”, poi “Chat” ed infine “Esegui backup delle chat”. Successivamente bisognerà andare nelle impostazioni del telefono, scegliere il menù di archiviazione file e rinominare la cartella “GB Whatsapp” (o “Whatsapp Plus”), in “Whatsapp”. Infine, basterà andare sul play Store, scaricare la versione originale dell’app, verificare il numero e, una volta trovato il backup, ripristinarlo.

Messaggi troppo frequenti

Un altro motivo valido per la sospensione di un account è l’invio di messaggi automatici, o l’uso eccessivo delle liste broadcast. Quindi, prestiamo attenzione perché Whatsapp bloccherà gli account di chi commette queste 3 sciocchezze.

Queste pratiche, utilizzate sostanzialmente con l’obiettivo di effettuare campagne di spamming, vengono segnalate subito dagli utenti e scovate da Whatsapp.

Quindi un buon consiglio è quello di non creare gruppi o account in maniera automatica e di non utilizzare in maniera sconsiderata le liste broadcast.