Per chi viene fotografato dall’autovelox, non solo multa per eccesso di velocità ma si rischiano anche queste altre sanzioni aggiuntive

Gli automobilisti, nella maggior parte dei casi, sono più indisciplinati se sanno di non essere controllati. E proprio questa dovrebbe essere la funzione dell’autovelox, quella di cogliere impreparato il conducente. E questo strumento segnala la maggior parte delle multe elevate in Italia per eccesso di velocità. La multa per chi supera i limiti di velocità varia in base a quanti chilometri in più rispetto al limite viaggiava il veicolo. E partono da un minimo di 42 euro fino ad un massimo di 3.382 euro per chi supera il limite di oltre 60 Km/h. Per intenderci, se su una strada urbana c’è il limite fissato a 50, e si viaggia a 120 chilometri orari, la multa massima è di 3.382 euro. Ma potrebbero esserci anche altre sanzioni per chi viene fotografato dall’autovelox. Vediamo in particolare quali potrebbero essere.

Multe autovelox, cosa bisogna sapere

I temibili apparecchi di rilevamento della velocità sono disseminati un po’ ovunque sulle strade. E molto spesso gli autovelox vanno a sostituire il lavoro degli agenti, permettendo di far scattare sanzioni quasi automaticamente. Solitamente queste apparecchiature elettroniche si utilizzano solo per la rilevazione della velocità del veicolo. O almeno per elevare sanzioni per chi supera il limite imposto dal Codice della Strada.

Quello che non tutti sanno, però, è che l’autovelox interagisce con altri dati del PRA dopo che è stata letta la targa dell’automobile. E possono rilevare anche altre infrazioni che non sono collegate alla velocità. Come la scadenza della revisione del veicolo o la presenza o meno di una polizza assicurativa. Ovviamente, questo, solo per chi supera il limite, visto che la fotografia sulla targa del veicolo scatta solo in presenza di andatura troppo elevata.

Le infrazioni che emergono, però, dalla rilevazione automatica non possono essere oggetto di multa. Perché non possono essere contestate a distanza, in base a quanto stabilito da una recente sentenza del TAR del Veneto.

Per chi viene fotografato dall’autovelox, non solo multa per eccesso di velocità ma si rischiano anche queste altre sanzioni aggiuntive

Le Forze dell’Ordine non possono, quindi, sanzionare l’automobilista per revisione o assicurazione scadute rilevate dall’autovelox. Queste sanzioni, infatti, non possono essere elevate da remoto. L’autovelox, quindi, può rilevare solo l’eccesso di velocità e null’altro può essere sanzionato con questo tipo di rilevazione. Ma cosa accade se l’apparecchiatura è a bordo strada ma sono presenti anche degli agenti?

La pattuglia, nel momento in cui si rileva l’eccesso di velocità, può decidere di fermare l’automobilista indisciplinato. Ma a questo punto nulla vieta agli agenti di controllare anche la scadenza della revisione e dell’assicurazione. Se il controllo è lecito, di conseguenza, lo è anche l’elevazione di una sanzione accessoria per queste infrazioni. Perché, se anche si ferma il conducente per eccesso di velocità, un controllo su tutto il resto è lecito da parte degli agenti che lo fermano per questa violazione.

