Per molte donne il make up è un dettaglio indispensabile a cui non riescono a rinunciare, neanche per una breve uscita o per fare la spesa. Stendere un velo di cipria e fard diventa un’azione di routine che ci fa sentire a nostro agio e anche più belle e sicure di noi stesse. Pochi gesti per riuscire a nascondere qualche piccola imperfezione o per donare al nostro colorito pallido un tocco di colore e di luce.

Esistono anche diversi modi e tecniche per abbellire gli occhi, quando non siamo soddisfatte di quelli piccoli e tondi, cadenti o incappucciati.

Di certo, prima di truccarsi sarebbe utile non saltare tutti i passaggi che rendono la pelle più morbida e liscia, come stendere le creme idratanti e fare maschere e scrub periodicamente.

Per applicare invece il fondotinta, ovvero la base del nostro trucco, per prima cosa dovremo scegliere il colore adeguato alla nostra carnagione.

Vari tipi

Se sbagliamo tonalità, infatti, l’effetto potrebbe essere pessimo, la differenza tra il colore del viso e quello del collo sarebbe imbarazzante. Intanto, sarebbe opportuno acquistare quello che sposa le nostre esigenze e soprattutto il tipo di pelle, grassa, secca, mista, matura.

Optiamo, poi, per una BB cream o un fondotinta in crema o polvere a lunga tenuta, coprente o più blando, opaco o più brillante.

In linea, generale sarebbe meglio escludere quelli dall’effetto troppo matt, perché risulterebbero artefatti sul viso, la via dimezzo sarebbe la scelta giusta.

I prodotti liquidi o in crema dovrebbero essere più adatti a pelli mature o secche, per dare luminosità e idratare, senza esagerare con le quantità. Se è possibile, poi, cerchiamo di comprare quelli che ci proteggono dai raggi UV, soprattutto durante il periodo estivo.

Non sbaglieremo più il colore del fondotinta con questo modo sorprendente per scegliere online quello più adatto al nostro tipo di pelle

È importante individuare il tono e il sottotono, quest’ultimo rappresenta una sfumatura che può essere fredda, neutra o calda, a prescindere se abbiamo una pelle più o meno scura. Mai comprare quelli più scuri, al massimo scegliamo quello di una tonalità più chiara.

Se possiamo provarlo, stendiamone un poco sulla parte interna del polso. Anche all’altezza della mascella sarebbe un ottimo punto per vedere la differenza con il colore del collo ed evitare strani effetti bicolore.

Se dobbiamo acquistarlo online, invece, magari perché abbiamo individuato un’offerta allettante, non sbaglieremo più il colore del fondotinta adatto usando delle app o siti di bellezza.

Tra quelli più utilizzati troviamo: Findation, Match My Makeup, Astra MakeUp Beauty Experience, Virtual Try On di BioNike edaltri relatici a famosi Brand.

