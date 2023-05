Obiettivo pancia piatta: ecco il costume chic che modella il fisico ed è facile da abbinare

Addio alla vergogna quando indossi il costume in spiaggia: questo modello è l’alleato perfetto per valorizzare le forme e snellire la silhouette.

Mentre le prime giornate calde preannunciano l’estate, la fantasia corre veloce pensando alle vacanze, rigorosamente in spiaggia. Del resto, quanto è bello immaginarsi sotto l’ombrellone munite di occhiali da sole e cappello di paglia, perse in un buon libro? Il tutto condito dal dolce rumore delle onde con spettacolo finale del sole che si tuffa tra le onde al tramonto. Ma c’è qualcosa che potrebbe rovinare quest’atmosfera estremamente rilassata.

Al di là dello stress di non sapere dove andare in vacanza o dei preparativi pre partenza, qualcos’altro ci turba. Non è raro che, soprattutto superata una certa età, ci si possa sentire a disagio nell’immaginarsi in spiaggia con indosso un costume. Il fisico non più tonico, tra pancetta e rotolini sui fianchi, può essere un deterrente per la nostra settimana di relax. Tuttavia, la soluzione è dietro l’angolo e non implica né feroci diete last minute né intense sessioni di addominali e piegamenti. Anche tu vuoi raggiungere l’obiettivo pancia piatta: ecco il costume chic che modella il fisico e snellisce al primo sguardo.

Un colore, una garanzia

C’è un colore per eccellenza che fa sembrare tutte subito più magre: il nero. Nasconde le imperfezioni ed è anche molto elegante, senza contare che si può abbinare praticamente con qualsiasi cosa. In effetti, è un peccato sfoggiare il costume nero solo in spiaggia: bastano un paio di jeans o un pareo per un look da bagnasciuga. Ovviamente, non tutti i costumi neri sono uguali quando si tratta di rendere la silhouette più affusolata e accattivante.

Tra i modelli più cliccati dell’estate 2023 citiamo quello con scollatura profonda, che valorizza anche i seni meno prorompenti. Nello specifico, con seno piccolo dovresti preferire scollo a V o rotondo, mentre con décolleté importante la scollatura non dovrebbe superare lo sterno.

Obiettivo pancia piatta: ecco il costume chic che modella e valorizza il fisico e le forme

Ma non è finita qui, perché il costume nero deve avere anche un altro dettaglio per essere perfetto: la drappeggiatura. È proprio questa leggera e caratteristica drappeggiatura intessuta tra il seno e i fianchi che ricrea otticamente l’effetto pancia piatta. Inoltre, se cerchi un modello da vera pinup, dovresti puntare sul costume nero senza spalline e dalla scollatura a cuore. Inoltre, per snellire ancora di più il fisico, sarebbe da preferire la versione sgambata e con spalline sottili. E per le fashion victim da spiaggia andranno benissimo anche i costumi neri con texture lurex o paillettes.

In ogni caso, il costume nero non è l’unica soluzione per snellire la silhouette. Come anticipavamo, l’importante è che il costume sia drappeggiato, dopodiché va benissimo anche in altre tonalità. Le più gettonate per l’estate 2023 sono il giallo limone, il rosa Barbie o il blu elettrico. Per quanto invece riguarda le fantasie, spopolano i limoni, i bouquet di fiori o i motivi naturali, come anche le foglie equatoriali.