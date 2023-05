Maggio di fuoco per i nati sotto al segno dello Scorpione come Katy Perry ma anche per Capricorno e Pesci

Maggio porterà serenità e qualche nube ad alcuni segni zodiacali che hanno vissuto periodi difficili. Tra questi lo Scorpione, ma anche il Capricorno e i Pesci.

Ode al mese di maggio che si apre con sensazioni positive per molti segni zodiacali tra cui lo Scorpione, il Capricorno e i Pesci. Non è facile riuscire a conciliare amore, lavoro, salute e gestione dell’economia domestica, ma in questo mese questi tre segni zodiacali riusciranno a dare il meglio. Non mancheranno degli screzi e delle difficoltà che si protrarranno durante il mese ma, per la maggior parte dei casi, la primavera si apre decisamente bene. Ma, quindi, gli Scorpioni come Julia Roberts e Katy Perry come dovranno affrontare il mese? E per quanto riguarda Capricorno e Pesci?

Maggio di fuoco per i nati sotto al segno dello Scorpione

Il lavoro potrebbe essere caratterizzato da difficoltà nate già in passato. Nei mesi scorsi ci sono stati dei problemi legati allo studio e al lavoro. I giovani professionisti hanno in cantiere delle novità interessanti, con un po’ di attenzione si potrà ottenere il massimo. Il carattere dei nati sotto il segno dello Scorpione è difficile e questo li porta a sbottare e rispondere male. Questo potrebbe essere controproducente, specialmente sul lavoro.

In amore molti hanno trovato l’anima gemella, a maggio continuerà questa scia positiva anche grazie all’influsso benefico di Venere. Per le coppie consolidate è il momento di pensare al matrimonio o ad allargare la famiglia. Buone notizie anche sul fronte salute, a parte qualche malanno di stagione, non ci saranno particolari difficoltà in questo campo.

Capricorno

Tenersi lontani dalle polemiche è la parola d’ordine per i nati sotto al segno del Capricorno. Maggio inizia con alcune difficoltà sul lavoro che comporteranno dei dissidi interni tra colleghi o con i superiori. I problemi economici cominceranno ad affievolirsi ma, in alcuni casi, saranno ancora al centro dell’attenzione.

Questo metterà in secondo piano anche i sentimenti che, comunque, andranno alla grande. Grandi amori nasceranno e grandi amori saranno pronti a trasformarsi in qualcosa di altro. Chi ha da poco terminato una relazione non se ne preoccuperà più di tanto dal momento che interessanti novità sono all’orizzonte.

Pesci

Da ultimi i nati sotto al segno dei Pesci, che vivranno un maggio particolarmente positivo. Le stelle sono davvero dalla parte di questo segno zodiacale che si imbatterà in interessanti opportunità lavorative. Una promozione o una nuova occupazione saranno al centro di questo mese che arriva dopo grandi difficoltà.

L’influsso davvero positivo di Venere permetterà anche ai Pesci più schivi di conoscere nuove persone. Questo aprirà le porte a relazioni sentimentali o a semplici amicizie. Le nuove conoscenze, infatti, potrebbero tramutarsi in qualcosa di più intrigante. Quindi, attenzione ai segnali che ci vengono inviati da chi ci sta attorno. Quindi, maggio di fuoco per i nati sotto al segno dello Scorpione, ma non solamente per loro.