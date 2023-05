Nascondere pancetta o fianchi con l’abbigliamento: ecco i look over 50 più belli per la mezza stagione

Non sai cosa mettere in primavera? Ecco alcune idee di outfit perfette per le over 50 che vogliono essere comode e femminili, nascondendo i difetti.

È arrivato quel momento dell’anno in cui non sai mai come vestirti: la mezza stagione. Al mattino di solito fa ancora freschino, ma passata l’ora di pranzo le temperature si alzano vertiginosamente e ti penti di aver indossato il cappotto. In più, proprio in ragione del caldo che comincia a farsi sentire, spesso viene naturale scoprirsi, ma ecco palesarsi un altro problema. Soprattutto dopo una certa età, le magliette a maniche corte potrebbero lasciare intravedere le braccia a tendina, non più sode come un tempo.

Lo stesso discorso vale per quelle gonne o pantaloni che lasciano in parte scoperte le gambe o che evidenziano il punto vita non più filiforme. Ne consegue che ti senti a disagio e non sai davvero più come vestirti. Ed ecco che spunta all’orizzonte l’incubo dell’esercizio fisico per rassodarsi o l’idea della dieta last minute in previsione della prova costume. Ma non c’è da disperare: lasciati ispirare da questi look perfetti per nascondere pancetta o fianchi con l’abbigliamento in modo furbo.

Gli outfit più belli di Rachel Weisz

I suggerimenti più glamour arrivano direttamente dai red carpet di alcune amatissime star di Hollywood, come ad esempio Rachel Weisz. L’attrice britannica è nota per diversi ruoli in serie TV e film di successo, oltre che per essere la moglie di James Bond, alias Daniel Craig. La signora Bond porta benissimo i suoi 53 anni, anche grazie alla sua filosofia riguardo lo stile. In una recente intervista, ha dichiarato che lo stile è quella capacità di vestirsi ogni giorno ottimizzando i tempi, ma con risultati strepitosi.

In effetti, i suoi look sfoggiati tra Late Show e red carpet, sono perfettamente allineati con quest’affermazione. Ad esempio, al classico tailleur scuro, la Weisz ne ha preferito uno con blazer monopetto a tre bottoni, impreziosito da alcuni strass. Il punto forte? La giacca era sagomata in modo tale da valorizzare il punto vita. In un’altra occasione, invece, si è presentata con un vestito floreale dalla cucitura a vita alta e con le maniche ruches a tre quarti.

Nascondere pancetta o fianchi con l’abbigliamento: tutti gli abbinamenti da provare

Infine, Rachel ha dato l’idea anche per un look da ufficio particolarmente elegante e raffinato, da sfoggiare magari a riunioni o eventi importanti. Per replicarlo, è sufficiente indossare un abito nero lungo con scollatura a V sopra ad una classica camicia bianca da donna. Nelle giornate più fredde, basta abbinarlo ad un trench destrutturato che confonde eventuali forme in eccesso. In alternativa, ci sono molte altre possibilità per costruire degli outfit basici ideali per la mezza stagione.

Ad esempio, potresti accostare una maxi gonna jacquard dallo stile gipsy ad un paio di stivali texani e un giubbotto di jeans. Oppure potresti sfoggiare un capo rosa evidenziatore, colore principe della primavera in corso. Per bilanciarlo, basterà abbinare toni più soft e neutri come panna e grigio fumo. E come dimenticare la grande protagonista della mezza stagione? L’iconica maglia marinière a maniche lunghe o versione pullover.