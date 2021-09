Il vino è una grande passione e c’è chi la coltiva a casa, gustando le bottiglie nel proprio appartamento, e c’è chi fa diventare questa passione un lavoro. Per chi ama il gusto vero dei prodotti di alta qualità, esiste un nuovo modo di versare il vino senza aprire la bottiglia mantenendo il sapore sempre fresco. Un po’ come se ogni volta si stesse bevendo un vino appena aperto. Questo accade perché il tappo in sughero non sarà rimosso, ma resterà lì fisso nel collo della bottiglia. E quindi tirando le somme la bottiglia di vino non risulterà mai stata aperta.

Il vino aperto in frigo è una vera tragedia

Siamo a casa, da soli o con ospiti, e apriamo una bottiglia di vino. Allora andiamo in cucina, prendiamo il cavatappi e stappiamo il vino. Nel momento in cui la bottiglia si apre e il tappo si leva il vino è “compromesso”. Il liquido infatti entra a contatto con l’ossigeno. Quindi se dovesse avanzare del vino, questo non sarebbe più buono come appena aperto. Certo, possiamo mettere nuovamente il tappo nella bottiglia e risistemare il tutto il frigo, ma il sapore non sarà affatto lo stesso. Ma sarà leggermente diverso, avrà perso tutta quella freschezza del primo sorso.

Nuovo modo di versare il vino senza aprire la bottiglia mantenendo il sapore sempre fresco

Proprio per ovviare al problema del vino aperto in frigo esiste un nuovo metodo che permette di versare il vino nel bicchiere, senza però rimuovere il tappo. E quindi, senza perdere il gusto e la freschezza originale.

Esistono dei prodotti che permettono la conservazione del vino tramite metodi innovativi e tecnologici. Alcuni strumenti hanno la capacità di ritardare l’ossidazione, altri invece sono in grado proprio di versare il vino senza rimuovere il tappo. Questi ultimi hanno all’interno dell’oggetto un ago che attraversa il tappo in sughero. Una volta che poi l’ago si ritira, il tappo in sughero si rigonfia e torna alla sua forma originale.

Ora, però, se da una parte il vino esce, perché versato nei bicchieri, qualcosa deve entrare per sostituire il liquido estratto. A sostituire il vino sarà del gas argon puro, che evita l’entrata dell’ossigeno. In questo modo il vino sarà sempre fresco e buono proprio come la prima volta.

Di questi strumenti ci sono vari livelli di utilizzo, si passa dai prodotti pro, e quindi costosi, a quelli invece che si possono tenere anche in casa.

Approfondimento

