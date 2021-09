Quando ci consigliano di consumare o non consumare certi cibi per scongiurare delle malattie c’è il rischio di interpretare il tutto come una cura miracolosa. Purtroppo non è così. Mangiare all’infinito un alimento considerato buono per noi non può avere risultati improbabili. Ciò, però, non significa che non possiamo fare affidamento sul cibo come se fosse uno scudo. Infatti, da tempo sempre più ricerche dimostrano che un’alimentazione corretta può ridurre significativamente il rischio di molte malattie. Questo è il caso anche del tumore più diffuso, quello al colon. Da qualche anno infatti sappiamo che pochi grammi di questi alimenti potrebbero ridurre il rischio di cancro al colon.

Il Global Burden of Desease Study del 2017 indica che 1 persona su 5 muore a causa di una dieta insufficiente. L’alimentazione quindi è uno scudo utilissimo contro diverse malattie patologiche non trasmissibili. In effetti, può aiutarci a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, respiratorie, diabete, iperglicemia, ipertensione infarti e tumori. Le giuste dosi nella nostra dieta possono prevenire, per quanto possibile, queste malattie o alleviarne alcune preesistenti. La scelta è nelle nostre mani.

Certo le cause di un tumore possono essere diverse e combinarsi fra loro. Ad esempio, dobbiamo fare attenzione perché l’uso di questi farmaci potrebbe favorire il cancro al seno. È innegabile però che i cibi che ingeriamo hanno forti conseguenze sulla nostra salute. Questo è particolarmente vero per la prevenzione del cancro al colon. A volte però non basta scegliere gli alimenti giusti. Ad esempio pochi conoscono l’errore che tutti facciamo a tavola e che fa schizzare il nostro colesterolo. In ogni caso i ricercatori sono riusciti ad evidenziare delle correlazioni evidenti fra alcune abitudini alimentari e no, e un particolare tipo di cancro. Esattamente come il fumo ha più probabilità di causare il cancro ai polmoni.

In un rapporto dell’Istituto e dal Fondo mondiale per la ricerca sul cancro si parla di una chiara relazione fra il consumo di cereali integrali e cancro al colon. Nello specifico mangiare 90 grammi al giorno di questi alimenti riduce il rischio di cancro fino al 17%. Si tratta di una percentuale considerevole per l’introduzione di un solo gruppo alimentare nella nostra dieta. Ciò avviene grazie alla presenza di un elevato numero di fibre. Queste infatti riducono il tempo di transito del cibo attraverso l’intestino. In questo modo il colon sarà esposto per minore tempo alle sostanze potenzialmente cancerogene.

Ovviamente possiamo fare di più di mangiare cereali integrali più spesso. Ad esempio pochi sanno che per prevenire il cancro a seno e colon questo è il fattore più importante. Infatti c’è una lista specifica di abitudini che dovremmo prendere per rimanere in salute. Fra queste c’è lo smettere di fumare e consumare alcolici e fare più attività fisica.