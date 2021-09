La nostra vita è fatta dall’unione del nostro corpo come macchina perfetta e di tutto quello che ci circonda. E questo significa anche il cibo, che in alcuni casi ci aiuta a vivere meglio e in altri no. Ma non parliamo solo del cibo, ma di tanto altro. E molti non ne sono consapevoli ma questa abitudine sta aumentando la comparsa di determinati tumori.

Quindi abbiamo detto che tutto ciò che ci circonda influisce sulla nostra vita e sulla nostra salute. Ad esempio tutti sappiamo che fumare fa male, tutti sappiamo che vivere vicino a determinate fabbriche fa male. Sappiamo anche che chi ha per tanto tempo lavorato l’amianto, oggi ha più probabilità di sviluppare un tumore rispetto a chi non ha mai lavorato con questo materiale. Insomma tutto quello che ci circonda influisce sulla nostra esistenza e sulla nostra salute. Spetta a noi poi preservarla, cercando in tutti i modi di evitare ciò che è evitabile. E un fattore di rischio assolutamente evitabile è proprio questa brutta abitudine qui.

Molti non ne sono consapevoli ma questa abitudine sta aumentando la comparsa di determinati tumori

Sono in crescita i tumori legati all’alcool. Infatti secondo le stime nel 2020 il 4,1% del totale dei tumori è causato dall’alcool, questo significa un numero poco meno pari a 750.000. Uno studio ha deciso infatti di calcolare effettivamente il contributo dell’alcol sull’incidenza dei tumori. E il risultato è sicuramente interessante. Ci sono già tantissimi studi che sottolineano come l’assunzione di alcool incida sulla mortalità. È però fondamentale vedere come il consumo di alcool stia crescendo in alcuni Paesi, poiché le tendenze nei consumi cambiano velocemente nel tempo.

I soggetti a rischio e quali sono i tumori

Dallo studio emerge che i soggetti più a rischio sono gli uomini, infatti circa ¾ di questi 750.000 casi attribuibili all’alcol sono negli uomini. I tumori più comuni causati dal consumo di sostanze alcoliche sono quelli di esofago, fegato e seno per le donne.

Raccomandazioni di ridurre il consumo di alcool

Ci sono Paesi dove il consumo è maggiore e in altri è inferiore, da una parte magari per motivi legati ad una rapida crescita economica, dall’altra invece per motivi religiosi. Ma le raccomandazioni da parte di AIRC o WCRF sono di evitare o ridurre il consumo di alcool. I ricercatori dello studio hanno dichiarato che secondo loro c’è ancora poca consapevolezza tra assunzione di alcool e comparsa di tumori.

