L’allentarsi delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid 19 hanno dato respiro a quegli eventi che erano stati rimandati da anni. Tra questi troviamo i concerti, per molti un modo per sfogarsi sulle note dei propri artisti preferiti. Partecipare a concerti di diverso genere, infatti, è una delle passioni più grandi di moltissime persone. Un modo per sentire dal vivo i propri idoli e, in alcuni fortunati casi, anche incontrarli. Ogni occasione della vita va vissuta con l’outfit più adatto, per esempio quando si va in spiaggia si prediligono vestiti leggeri e pratici. La stessa cosa varrà per la questione concerti, anche se in questo caso ogni genere avrà il suo tipo ideale di abbinamenti. Un concerto pop avrà un pubblico diverso dal rock o dal metal o dal punk. Oggi si cercherà di capire quali sono le linee generali da seguire quando ci si prepara per un concerto.

Per essere alla moda ecco come vestirsi per un concerto estivo pop ma anche rock e metal

In linea di massima, sarà preferibile prediligere un abbigliamento semplice e comodo che permetterà di muoversi liberamente. Infatti, a meno che si vada ad un concerto di musica classica, generalmente negli stadi e nei palazzetti si ballerà molto. Per questo motivo meglio evitare tacchi a spillo o scarpe scomode che limiteranno la possibilità di muoversi. Se si predilige uno stile classico saranno perfetti un paio di shorts in jeans e una maglietta. In alternativa, invece, si potrà optare per abbinamenti più hard che necessiteranno una buona dose di carattere per essere indossati con disinvoltura.

Per un concerto rock saranno perfetti abbinamenti con stivaletti in pelle, preferibilmente neri. Diverso il mondo dei concerti pop dove si potrà osare molto più colore sia per la maglietta che per i pantaloni o per la gonna. Chi ama il genere metal o gothic, invece, saprà già perfettamente che i colori dominanti saranno quelli scuri, specialmente il nero. Pantaloni stretti o shorts abbinati ad una maglietta nera e ad anfibi, del medesimo colore, andranno a comporre un look semplice ma d’effetto.

Se il concerto è all’aperto o in un prato durante il giorno si consiglia di portare un cappello per proteggersi dai raggi solari. Ottimo un vestito lungo in stile boho, perfetto per muoversi liberamente. I capelli si potranno legare con una bandana, ma anche con una fascia nera o colorata a seconda dell’evento. Quindi, per essere alla moda ecco come vestirsi per un concerto estivo all’aperto e negli stadi.

