Era da un pochino di tempo che Netflix non ci regalava qualche nuovo film romantico. Serie TV da guardare ce ne sono tantissime, e soprattutto sono arrivate le nuove stagioni di alcune tra quelle più amate. Come ad esempio la nuova di Stranger Things oppure di Umbrella Accademy. Ma in programma ci sono ancora tante riconferme che dovranno uscire.

In materia di film, però, ci mancavano un pochino quelli romantici da guardare con i fazzoletti vicino al divano. A giugno è uscito Gli alberi della vita, un film straordinario che però non possiamo definire proprio romantico.

Ma ogni richiesta è esaudibile da Netflix. E così il 15 luglio sulla piattaforma streaming arriva un film con una vera star di Hollywood. Un’attrice che abbiamo conosciuto per un ruolo molto particolare da cui, però, è riuscita a liberarsi, confermandosi una straordinaria attrice. Nonché oggi ambassador del brand italiano Gucci.

Possiamo già segnare la data in calendario e, non appena il film sarà disponibile, sarà lo stesso Netflix a ricordarcelo. Così tutto quello che noi dovremo fare è semplicemente guardarlo.

Arriva a luglio questo nuovo film romantico e strappalacrime da vedere su Netflix con una stella di Hollywood

Il film è diretto Carrie Cracknell e dura un’ora e quarantotto minuti, un film quindi che si può guardare tranquillamente in una sola serata senza dover andare a dormire troppo tardi.

Il film si intitola Persuasione ed è tratto dall’omonimo libro di Jane Austen pubblicato postumo dal fratello nel 1818. Questa, però, è una nuova pellicola, non è il film del 1995 diretto da Roger Michell.

La protagonista di questo film del 2022, terzo adattamento del libro, è l’attrice Dakota Johnson, al suo fianco abbiamo Cosmo Jarvis, famoso per Lady Macbeth, poi Nikki Amuka-Bird e Mia Mckenna-Bruce.

Quando si tratta di film che si basano sui libri di Jane Austen un pochino possiamo già aspettarci sicuramente il genere, anche se non abbiamo letto nello specifico il romanzo. Se invece lo abbiamo letto, allora sappiamo già a cosa andremo incontro.

La trama della pellicola

La storia del film gira intorno ovviamente a Dakota Johnson che interpreta Anne Elliot. Ella, otto anni dopo essere stata spinta dalla famiglia a rompere il fidanzamento con Frederick Wentworth, interpretato da Cosmo Jarvis, lo ritrova improvvisamente nella sua vita. E quello che sembrava essere all’inizio un doloroso addio, difficile da comprendere, si trasforma in qualcosa di più. Allora forse è vero che quando si è destinati a stare insieme non c’è nulla che si possa mettere in mezzo. Oppure la famiglia è più forte dell’amore? E così arriva a luglio questo nuovo film romantico e strappalacrime da guardare e scoprire finalmente se l’amore vince su tutto.

