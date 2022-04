Nuove assunzioni per 4.000 posti in quest’azienda in forte crescita in tutta Italia e possibilità di progressioni di carriera

Le assunzioni per cercare di ridurre la disoccupazione continuano, non solo attraverso i concorsi pubblici ma anche tramite l’espansione delle aziende leader. L’abbiamo visto con la disponibilità di una famosa azienda che, mediante l’ampliamento verso nuovi orizzonti, è in cerca di 25.000 risorse di personale.

È davvero un’ottima notizia il fatto che molte aziende stiano investendo su progetti e si stiano espandendo. Questo giova, in primis, all’azienda stessa e, in secondo luogo, al personale. Infatti, questo permette di incrementare i posti di lavoro e, così facendo, ridurre la disoccupazione. Soprattutto quella giovanile.

Questo scopo, comunque, è perseguito anche dai concorsi pubblici, i quali sono indetti ultimamente con più frequenza. Anche questa è un’ottima notizia per cercare di trovare un lavoro stabile. A tal proposito, ci rimane poco tempo per candidarci a questi concorsi pubblici per 8.000 figure professionali, in tutta Italia.

Collegandoci alla possibilità di trovare lavoro in tutto lo Stivale, un’azienda in forte crescita è Just Eat, uno dei leader nel settore del delivery. Tutti, almeno una volta della vita, abbiamo ordinato cibo da asporto. Just Eat è uno di quelli che avremmo chiamato.

Le assunzioni di Just Eat

Quest’azienda sembra essere tra quelle in forte ascesa e, per questo motivo, sono previste nuove assunzioni per 4.000 posti. Le figure professionali ricercate, questa volta, sono i corrieri, che si occuperanno di trasportare gli alimenti dal ristorante al domicilio del cliente.

Ma c’è di più. Infatti, l’azienda punta sulla crescita professionale dei propri addetti e, per questo motivo, vi sono ottime probabilità di progressioni di carriera. Ciò significa che dal ruolo di corriere si potrebbe puntare verso ruoli di coordinamento e nuove responsabilità. Inoltre, è previsto anche un corso di formazione.

Per quanto riguarda lo stipendio, oltre al salario che spetta ad ogni lavoratore, stipulato dal contratto, vi è la possibilità di raggiungere un bonus a consegna, nonché il pagamento di eventuali ore straordinarie al proprio turno di lavoro. Oltre a questi, i corrieri potranno beneficiare di assicurazione e visite, ma anche di rimborsi per il proprio lavoro svolto.

In realtà, Just Eat già prima aveva iniziato un recruiting per rider, preferibilmente in Lombardia. Ora, quest’opportunità è stata ampliata anche a tutto il territorio nazionale. Chi volesse partecipare, potrà inviare la propria candidatura sul sito internet di Just Eat, allegando il proprio curriculum.

Sembra che non siano richiesti particolari requisiti. Tuttavia, il candidato dovrà essere automunito. Dunque, per provare una nuova esperienza, tentiamo la fortuna.

