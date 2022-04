Preparare un dolce con le proprie mani, per la colazione di tutta la famiglia, è sempre motivo di orgoglio, soprattutto quando la creazione riesce bene. Certo, non è sempre facile. Magari sbagliamo le dosi degli ingredienti, non dedichiamo il giusto tempo alla cottura oppure cuociamo troppo la preparazione sino a bruciarla.

Talvolta non siamo soddisfatti del risultato, ma questo perché non siamo a conoscenza di semplici trucchi, come quelli che usavano le nostre nonne, per preparare dolci soffici, perfetti e golosi, in modo molto facile.

Uno di questi è l’aggiunta del bicarbonato a quelle lavorazioni per cui si è sprovvisti del lievito oppure che sono caratterizzate da un impasto a più farine o abbastanza complesso, come quello delle ricette che derivano da tradizioni straniere. Ad esempio è il caso dei pancake americani, da tempo giunti anche sulla nostra tavola, ideali per una colazione abbondante. In questo caso, usare il bicarbonato aiuta la lievitazione e rende molto soffice il dolce.

Con l’occasione, suggeriamo la golosa ricetta dei pancake alla nutella, preparati con il bicarbonato:

200 g di farina 00;

2 uova;

25 g di olio di semi;

100 g di zucchero;

150 g di latte;

10 g di lievito per dolci;

1/2 cucchiaino di bicarbonato di sodio;

1 cucchiaino di sale fine;

1 barattolo di nutella.

Ecco come fare soffici pancake alla nutella in modo facile e con 1 ingrediente magico sempre usato dalle nonne

Per fare i pancake prendiamo le uova, rompiamole in una ciotola, separiamo i tuorli dagli albumi e montiamo questi ultimi a neve. In un’altra ciotola mettiamo i tuorli e mescoliamoli con l’olio di semi e il latte. Setacciamo la farina con il lievito e il bicarbonato, aggiungiamo lo zucchero, il sale e mescoliamo. Uniamo questo composto al misto dei tuorli e incorporiamo per ultimi gli albumi. Il risultato dovrà essere un impasto morbido.

Cuociamo ora i pancake a fiamma bassa, in una padella unta con un filo di olio di semi. Facciamo scaldare la padella, quindi aggiungiamo un cucchiaio di impasto. Cuociamo per alcuni secondi fino alla comparsa di piccole bolle sulla superficie, quindi giriamo il pancake e cuociamo allo stesso modo l’altro lato. Preleviamo e adagiamo su un piatto da portata. Proseguiamo fino alla fine dell’impasto, per fare tutti i pancake.

Attendiamo un attimo che si raffreddino, quindi spalmiamo la nutella sulla superficie di ognuno, oppure usiamola per accoppiare i pancake a due a due. Possiamo ora servire i pancake per una colazione abbinata a una tazza di latte e caffè o a un bicchiere di spremuta d’arancia. Dunque, ecco come fare soffici pancake alla nutella!

Lettura consigliata

Non tutti sanno che questa torta al cioccolato si può cuocere senza il forno in un modo inaspettato