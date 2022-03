Solo un curriculum per quest’offerta di lavoro per 500 posti per vari profili professionali da non farsi scappare

Di aziende che cercano personale, al momento, ce ne sono molte. E per fortuna, visto tutto quello che abbiamo passato durante il periodo della pandemia. Aziende chiuse, personale licenziato. Insomma, una situazione spiacevole che ha generato non solo una crisi sanitaria, ma soprattutto sociale ed economica.

Seppur lenta, vi è comunque una ripresa. Infatti, molte aziende hanno investito in progetti notevoli per espandersi nel settore e, per fare ciò, sono in cerca di personale. L’abbiamo visto con questa famosa azienda che offre 25.000 posti di lavoro.

Anche i concorsi pubblici non sono da sottovalutare. Se durante la pandemia erano stati bloccati, adesso non solo sono stati ripresi, ma ne escono di nuovi quasi ogni giorno. Spesso anche nella Pubblica Amministrazione. Come questi concorsi per la P.A. apposito per le categorie protette.

Tornando alle aziende, è sufficiente solo un curriculum per quest’offerta di lavoro presso una delle aziende leader nel campo dei trasporti marittimi. Corsica Sardinia Ferries è in cerca di personale di bordo per vari profili professionali.

Assunzioni sulle navi

La compagnia di navigazione ha lanciato l’opportunità di trovare un posto di lavoro sulle navi per 1.300 figure professionali. La compagnia segue un programma di nuovi inserimenti e di riqualificazione del personale già attivo. Proprio per quest’ultimi si prevede una stabilizzazione tramite 400 contratti a tempo indeterminato.

I restanti posti, invece, ossia 500, saranno destinati alle nuove assunzioni che, inizialmente, avranno un contratto determinato. I nuovi assunti potranno partecipare ad un corso di formazione che riguarda tutto ciò che c’è da sapere sulla ristorazione, sui servizi in camera, sulla gestione delle sale e così via. La ricerca di nuovo personale, però, si riferisce anche a medici di bordo e macchinisti.

Infatti, la Corsica Sardinia Ferries è in cerca di nuovo personale da inserire come cuoco, hostess, capo sala. Un buon modo per trovare lavoro, divertendosi e ammirando le bellezze della Sardegna e della Corsica ma anche delle isole spagnole e italiane.

Per partecipare, i candidati dovranno cercare su internet il sito della Corsica Sardinia Ferries e cliccare sulla sezione “Lavora con noi” e seguire la procedura online, allegando il proprio curriculum. In questa pagina, si avrà la possibilità, inoltre, di visionare altre posizioni.

