Maggio è alle porte e molti sicuramente si stanno chiedendo cosa li attenderà. Con l’arrivo del nuovo mese, infatti, è normale porsi dei dubbi e delle domande sul proprio futuro. Certamente, si spera sempre che i giorni che ci attendono siano rosei e pieni di ricche e preziose novità positive. Ma a volte le cose non vanno esattamente come speriamo. In questo caso, l’astrologia può aiutarci a capire cosa ci aspetta e, soprattutto, può prepararci al peggio.

I segni che a maggio dovranno stare in guardia se non vorranno avere brutte notizie inaspettate che potrebbero rovinare il mese

Seguire l’oroscopo può essere utile, soprattutto per capire cosa potrebbe accadere nel futuro prossimo che ci apprestiamo a vivere. Guardando le stelle e il destino disegnato da queste ultime, infatti, potremo facilmente intuire cosa ci attende e non farci cogliere impreparati. In particolare, con l’arrivo del mese di maggio, ci sono alcuni segni zodiacali che dovranno prepararsi a delle notizie non esattamente piacevoli. E, per capire di cosa si tratta, ci rifaremo al calendario Celtico, noto a molti e sicuramente affascinante. Questo oroscopo, infatti, indica 3 segni che potrebbero essere più che sfortunati nelle prossime settimane.

In primis, troviamo la Betulla. In questo caso, ci stiamo rivolgendo a tutti coloro che sono nati dal 24 dicembre al 20 gennaio. Infatti, sembra che maggio, a livello personale, sarà un mese difficilissimo per questo segno. Un affetto importante deluderà le aspettative, creando uno sconforto inaspettato e molto profondo. In questo caso, bisognerà prendersi del tempo per sé, pensando a ricucire le ferite causate da questa delusione che sicuramente la Betulla non si aspettava minimamente.

Fulmini e saette all’orizzonte e cattivi presagi per 3 segni zodiacali che a maggio dovranno mantenere i nervi ben saldi senza perdere il controllo

A far compagnia alla Betulla per maggio troviamo anche la Quercia, segno di tutti coloro nati dal 10 giugno al 7 luglio. In questo caso, però, le delusioni saranno sul piano lavorativo. Pare, infatti, che la Quercia affronterà un periodo complicatissimo in ufficio, tanto da pensare di voler addirittura mollare. In questo caso, però, bisognerà stringere i denti. Per la Quercia, infatti, sarà fondamentale ricordare i propri obiettivi e non farsi scoraggiare dagli insuccessi. Giugno sarà sicuramente più positivo, perciò sarà necessario resistere per poche settimane.

Infine, nella lista troviamo anche il Frassino, simbolo dei nati dal 18 febbraio al 17 marzo. Per quanto riguarda questo ultimo segno, noteremo una complicazione a livello interiore. Il Frassino, infatti, perderà la rotta e potrebbe ritrovarsi in uno stato di confusione mai provato sulla propria personalità e sulle persone che lo circondano. Ogni scelta gli sembrerà sbagliata e gli aiuti potrebbero essere pochi. Questo segno dovrà assolutamente prendersi del tempo per riflettere e per capire il reale motivo di questo malessere. Perciò, ora sappiamo che ci saranno fulmini e saette all’orizzonte e cattivi presagi per questi sfortunati segni che a maggio dovranno stringere i denti.

