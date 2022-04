Attenzione a questi concorsi pubblici per 8.000 assunzioni con contratto indeterminato in tutta Italia per diplomati, laureati e licenza media con scadenza aprile

I concorsi pubblici non si arrestano, per fortuna. Solo nel mese di aprile sono stati indetti diversi concorsi che interessano non solo laureati e diplomati, ma anche i possessori della sola licenza media. Un ottimo modo per cercare di trovare un lavoro, finalmente, a tempo indeterminato.

Chi ha sempre voluto lavorare nella Pubblica Amministrazione, questo è il momento. Attenzione a questi concorsi pubblici per 8.000 assunzioni, per tutto lo Stivale. Grazie, infatti, al PNRR e non solo, abbiamo la possibilità di trovare il lavoro che fa per noi. Tuttavia, affrettiamoci perché ci resta poco tempo per inoltrare la domanda di partecipazione.

Alcuni concorsi con scadenza aprile 2022

Partiamo subito con il concorso per il Ministero della Giustizia, in cui verranno selezionate 5.410 figure professionali e il termine per presentare la domanda è il 28 aprile. Per il ruolo che andranno a ricoprire le risorse, sono richieste sia la laurea che il diploma.

Per i possessori di licenza media, occhio al concorso per autisti messo a disposizione dall’APAM Esercizio S.p.a. della Regione Lombardia. Si prevede un contratto di lavoro a tempo indeterminato o part-time e il termine ultimo per la candidatura è il 27 aprile.

Sempre su questo campo, la Regione Puglia ha indetto un concorso sia per autisti che per collaboratori amministrativi e saranno circa 80 le persone selezionate. Scade il 28 aprile e il requisito richiesto è il diploma.

Per chi vorrebbe lavorare negli Enti locali, ecco il concorso che fa al caso. L’ASMEL assumerà, in tutta Italia, personale da impiegare presso i Comuni. Potrà partecipare solo chi è in possesso di una laurea o di un diploma. Da oggi 12 aprile fino al 27 sarà possibile inoltrare la domanda.

Un altro concorso che richiede la licenza media o il diploma è quello indetto dall’APSP Levico Curae della provincia di Trento, per 31 posti. L’azienda cerca OSS da impiegare con contratto indeterminato. La scadenza per la presentazione della domanda è il 26 aprile.

Attenzione a questi concorsi pubblici per 8.000 assunzioni con contratto indeterminato in tutta Italia per diplomati, laureati e licenza media con scadenza aprile

Questi sono alcuni dei tantissimi concorsi che scadono ad aprile, mentre alcuni hanno scadenza inizio maggio. La totalità di tutti i concorsi crea un’assunzione di 8.000 figure professionali. Già solo più di 5.000 per quello del Ministero della Giustizia.

Gli altri concorsi sono per il Comune di Genova, per assistenti tecnici al Ministero della Giustizia, per le autostrade della Sicilia, per i Tenenti dell’Arma dei Carabinieri, per macchinisti e capi stazione presso la stazione napoletana, per tecnici amministrativi nella città di Milano, per la Camera di Commercio di Bari, per la Consob, per la Polizia di Stato e così via.

Consigliamo di visionare tutti i concorsi pubblici nella sezione apposita della Gazzetta Ufficiale. Una volta individuato quello di nostro interesse, leggiamo attentamente il bando e presentiamo la domanda, secondo le indicazioni.

Lettura consigliata

Ottime notizie perché quest’azienda famosa assumerà 25.000 figure professionali con contratto indeterminato e saranno diversi i posti di lavoro