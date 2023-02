Vuoi avere denti più bianchi? Non immagini nemmeno che questi 7 trucchi ti faranno avere un sorriso perfetto

Per sbiancare i denti non sempre è necessario andare esclusivamente dal dentista. Come molti di noi sanno, la natura ci dà moltissimi mezzi per risolvere anche i più comuni problemi quotidiani. Oggi ci concentreremo sui nostri denti, perché vogliamo spiegarti come fare ad avere un sorriso smagliante senza ricorrere a prodotti aggressivi. Se anche tu vuoi denti curati e bianchissimi e vuoi saperne di più, continua a leggere il nostro articolo.

Avere denti bianchi e splendenti è il sogno di tutti, perché un bel sorriso è un fantastico biglietto da visita. Una corretta igiene orale è alla base di tutto, ma possiamo ottenere denti bianchi usando qualche piccola astuzia. Dentifricio, collutorio e filo interdentale sono fondamentali, ma perché non provare ad usare anche qualche piccolo rimedio della nonna per avere denti bianchissimi?

Vuoi avere denti più bianchi? Non spenderai un euro se guardi bene in cucina!

Le nostre dispense sono dei veri e propri tesori. Pertanto, non dobbiamo stupirci se con alcuni ingredienti possiamo pulire efficacemente la casa e avere denti bianchi e puliti. Il bicarbonato di sodio è un prodotto formidabile per la cura della casa e per l’igiene personale. Le nostre mamme e nonne lo usano anche per sbiancare i denti in modo naturale. Tutto ciò che devi fare è mescolare un cucchiaio di bicarbonato di sodio insieme a un cucchiaio e mezzo d’acqua. Usalo periodicamente al posto del dentifricio per avere denti bianchi senza fatica.

Un altro prodotto dal grande potere sbiancante è il limone. Spremi il succo di limone sullo spazzolino e strofina i denti delicatamente. Consigliamo di utilizzare questo rimedio con parsimonia però, perché il limone, se usato troppo frequentemente, potrebbe danneggiare lo smalto dei denti.

Infine, prova ad usare il sale. Dopo aver lavato i denti con spazzolino e dentifricio, prova a mischiare in una tazzina da caffè un cucchiaino di sale e un po’ di acqua. Immergi lo spazzolino in questa soluzione e strofina i denti. Dopo averli risciacquati avrai denti più bianchi e gengive sane.

Restiamo in cucina: per mantenerli splendenti ci sono altri 4 prodotti formidabili

L’aceto di mele può fare bene ai nostri denti. Infatti, oltre ad essere un ottimo antibatterico naturale, ti aiuterà ad avere i denti più bianchi. Diluisci 25 millilitri di aceto di mele in un bicchiere d’acqua ed effettua degli sciacqui. Se usi questo metodo una volta la settimana, potrai avere denti brillanti. La salvia ci aiuta a mantenere i denti bianchi combattendo la placca. Tutto ciò che dovrai fare è strofinare le sue foglie con cura sui denti. Questo rimedio è eccezionale se restiamo senza dentifricio in casa.

Vuoi avere denti più bianchi? Dalle fragole possiamo ottenere un fantastico prodotto sbiancante. Dovrai soltanto schiacciarle con una forchetta e usare la loro polpa al posto del dentifricio: provare per credere. Per finire, non dimentichiamoci dell’olio d’oliva. Questo metodo pratico è alla portata di tutti. Versa su una garza un cucchiaino di olio d’oliva e strofina i denti con delicatezza. Risciacqua la bocca e vedrai la differenza.